La jornada de este jueves marcará una transición hacia la estabilidad en toda la ciudad y el Gran Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la nubosidad disminuirá progresivamente, permitiendo que el sol sea el protagonista durante la tarde. El aire fresco del cuadrante sur dominará la atmósfera, brindando un respiro necesario y mejorando las condiciones generales para todas las actividades urbanas y portuarias.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y las localidades de Funes y Roldán, el día comenzará con una carga de humedad muy alta, cercana al 94%, lo que provocará bancos de niebla matinales en los accesos vehiculares. La temperatura actual rondará los 16°C y ascenderá paulatinamente hasta los 26°C hacia la tarde. Los vientos soplarán del sector suroeste a velocidades de entre 15 y 20 km/h, manteniendo el cielo con nubes dispersas pero sin probabilidad de precipitaciones significativas para el resto del día.

Clima jueves 16 de abril

Cerca de la costa, sobre el Río Paraná y frente al Monumento a la Bandera, la sensación térmica será algo más fresca debido a la brisa constante. En el Cordón Industrial, desde Granadero Baigorria hasta San Lorenzo, las condiciones serán similares, con un ambiente agradable que facilitará las tareas al aire libre. La zona de islas lucirá con buena visibilidad a medida que el sol limpie la bruma matinal y estabilice la presión atmosférica en la región.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur santafesino, incluyendo Villa Constitución y Casilda, no habrá alertas vigentes por tormentas fuertes durante este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional indicará un cese de las advertencias que afectaron a la provincia en días previos. El viento del sur desplazará la masa de aire inestable hacia el noreste, garantizando un ambiente mucho más seco y estable en todas las localidades del departamento Rosario y sus alrededores inmediatos.

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Sin embargo, será fundamental circular con extrema precaución por la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta 33 durante las primeras horas, ya que la combinación de humedad residual y enfriamiento nocturno generará neblinas densas. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 19°C, con un cielo mayormente despejado que permitirá una excelente visibilidad en todo el corredor productivo del sur provincial, sin riesgo de fenómenos meteorológicos adversos de corto plazo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el cierre de la semana será inmejorable en la región. El viernes 17 de abril, el cielo estará despejado y la temperatura máxima subirá hasta los 27°C, consolidando el buen tiempo. Durante el sábado y domingo, el viento rotará levemente al noreste, manteniendo tardes cálidas y mañanas frescas. No se vislumbran lluvias en el horizonte cercano, lo que permitirá disfrutar plenamente del aire libre en Rosario.