Bahía Blanca experimentará una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 12°C. El viento soplará desde el noroeste a 16 km/h, con una humedad del 64%.

El sudoeste bonaerense enfrentará hoy una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. El ingreso de un frente traerá consigo condiciones variables que afectarán tanto a la ciudad como a las zonas aledañas. Los habitantes del puerto y del centro bahiense observarán un cielo que presentará lluvias durante el día, mientras que hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones aumentará notablemente, cambiando la dinámica climática de la región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En Bahía Blanca y las localidades portuarias de Ingeniero White y General Cerri, la temperatura llegará a una máxima de 25°C. El viento noroeste, que soplará a una velocidad de 16 km/h, condicionará la jornada, mientras la humedad se mantendrá en un 64%. El cielo mostrará condiciones de lluvia durante el día, por lo que la visibilidad podrá verse afectada en sectores específicos.

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Clima en Bahía Blanca: jueves de sol radiante y ascenso térmico con máximas de 25°C

En el centro bahiense y la zona del puerto, la sensación térmica acompañará el desarrollo de un cielo inestable. Se espera que, hacia la noche, la probabilidad de lluvias alcance el 65%, lo que demandará precaución en los desplazamientos por la zona portuaria y las rutas de acceso. La nubosidad será persistente a lo largo de este sábado, manteniendo un ambiente mayormente cubierto en toda la franja costera.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta y Médanos, el panorama será similar al bahiense, con una inestabilidad que dominará el desarrollo de la jornada. Los vientos del noroeste mantendrán una presencia constante, influyendo en las condiciones generales de la región. Se recomienda a los vecinos permanecer atentos a los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante cualquier cambio repentino en la intensidad de las precipitaciones previstas.

Clima en Bahía Blanca: ráfagas intensas y ascenso térmico marcarán la jornada

Por su parte, en Monte Hermoso y las zonas rurales del sudoeste, el clima presentará condiciones de lluvia durante la luz del día, con una alta probabilidad de que el fenómeno se intensifique durante el horario nocturno. La jornada exigirá atención constante, dado que el viento noroeste continuará desplazándose por todo el territorio, afectando las actividades al aire libre y el tránsito en los accesos regionales.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para los próximos días, la inestabilidad continuará siendo la protagonista en Bahía Blanca. Se espera que el viento rote y las condiciones climáticas evolucionen, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá elevada en la transición hacia el inicio de la nueva semana. Los modelos meteorológicos anticipan jornadas donde la nubosidad variable prevalecerá sobre el cielo bahiense, con temperaturas que acompañarán el descenso térmico estacional.