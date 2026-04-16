El jueves en la ciudad y la región se presentará con condiciones meteorológicas sumamente estables y un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día, bajo la influencia de una circulación de aire del sector noreste que aportará calidez, asegurando una tarde ideal para actividades al aire libre tanto en el centro como en el área portuaria.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana iniciará con un ambiente fresco y una temperatura actual de 15°C, registrándose una humedad elevada del 95%. Los vientos soplarán de forma leve desde el noreste a unos 8 km/h, lo que mantendrá la calma en Ingeniero White y General Cerri. No se prevén precipitaciones en ninguna de estas localidades durante las primeras horas, permitiendo una visibilidad de 10 kilómetros.

Clima jueves 16 de abril

Hacia la tarde, el termómetro subirá hasta los 25°C, consolidando un clima muy agradable en el centro bahiense. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el sol brillará con fuerza y el índice UV se ubicará en niveles moderados. La nubosidad será escasa, incrementándose levemente hacia la noche, cuando la temperatura descenderá gradualmente hasta posicionarse cerca de los 18°C con brisas constantes del noreste.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el cordón costero y las localidades del sudoeste bonaerense, las condiciones seguirán un patrón similar de estabilidad. En Punta Alta y Monte Hermoso, el viento norte predominará con velocidades que no superarán los 22 km/h, descartando por completo cualquier tipo de alerta por ráfagas fuertes o fenómenos severos. La visibilidad, que arrancará algo reducida por bancos de niebla aislados, mejorará rápidamente tras la salida del sol.

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Para la zona rural cercana a Médanos, los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicarán niveles de humedad óptimos para las tareas de cosecha, sin riesgo de heladas tardías ni tormentas. Las temperaturas máximas en estas zonas productivas también rondarán los 24°C a 25°C, favoreciendo una jornada de trabajo sin interrupciones climáticas significativas en todo el sector agrícola regional.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad será la protagonista durante el cierre de la semana laboral. El viernes mantendrá las condiciones de sol y temperaturas similares, mientras que el viento rotará levemente hacia el sector norte. Recién hacia el domingo se observará una rotación del viento al sector sur, lo que provocará un aumento de la nubosidad y un descenso térmico moderado de cara al inicio de la próxima semana.