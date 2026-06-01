El termómetro marcó 12°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo que comenzó a cubrirse de forma grisácea. Tras una mañana que arrancó bastante gélida y con neblinas en las zonas suburbanas, la tendencia para las próximas horas del lunes anticipa un marcado descenso térmico. El viento del sector sur dominará la jornada.

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La nubosidad aumentó de forma sostenida en las últimas horas y cubrirá el cielo por completo durante la tarde. Aunque la máxima estimada llegará apenas a los 14°C, la sensación térmica se mantendrá bastante más baja debido a las ráfagas moderadas del sudeste que soplarán con fuerza variable.

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Para el regreso a casa y la noche, la probabilidad de lluvias aisladas se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas intermitentes en el Gran Buenos Aires. La jornada cerrará con un ambiente muy frío y una temperatura que descenderá hasta los 8°C a la medianoche.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por ráfagas intensas y lloviznas persistentes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El frente frío que ingresó al territorio nacional generó además un alerta amarillo por nevadas en la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén.

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En el resto del país, la situación meteorológica presentará estabilidad en la franja central, mientras que el norte argentino registrará temperaturas templadas antes de la llegada del aire polar. Las provincias patagónicas soportarán heladas severas y vientos extremos del oeste durante el resto del día.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La madrugada del martes comenzará con condiciones muy estables pero con un enfriamiento generalizado en toda la región metropolitana. La mínima perforará los 5°C en las áreas rurales, mientras que el viento sur rotará hacia el este, aportando mayor humedad y manteniendo las tardes invernales durante el resto de la semana.