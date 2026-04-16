A las 12:00, la Ciudad registró una temperatura de 21°C con una humedad que todavía se siente pesada, superando el 90%. Durante la mañana, el cielo permaneció cubierto y cayeron algunas lloviznas aisladas que complicaron el inicio de la jornada. Sin embargo, la tendencia para las próximas horas marca una paulatina disminución de la nubosidad y un ambiente más agradable.

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Durante la tarde, el viento rotará al sector sur y esto ayudará a que las nubes se disipen parcialmente. Aunque el cielo seguirá algo nublado, ya no se esperan precipitaciones significativas para el resto del día. La temperatura máxima alcanzará los 23°C, brindando una tarde templada ideal para los que tengan que realizar actividades al aire libre o volver del trabajo.

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Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta ubicarse cerca de los 19°C. El viento del sudoeste soplará con ráfagas leves, lo que generará una sensación térmica más fresca en comparación con el mediodía. Será un cierre de jornada tranquilo y seco, permitiendo un descanso sin las complicaciones climáticas que vimos en las primeras horas de este jueves en toda la región.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo bajo vigilancia algunas zonas del Litoral y el norte del país por tormentas aisladas. En provincias como Corrientes y Misiones, rigieron Avisos a Corto Plazo (ACP) por abundante caída de agua y ocasional granizo. En estas regiones, el mal tiempo persistirá hasta la noche, por lo que se recomendó a los vecinos evitar sacar la basura y circular.

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En contraste, la franja central y la Patagonia experimentaron un clima mucho más estable. En Mendoza y Córdoba, el sol dominó la escena después de un amanecer bastante fresco. Para el sur argentino, el avance de un frente frío provocó un aumento del viento en la zona cordillerana, pero sin alertas por nevadas o temporales fuertes para lo que resta de este jueves 16.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana viernes arrancará con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 24°C. La rotación definitiva del viento al sector sur traerá un aire más seco, eliminando la humedad agobiante de hoy. Será una jornada de pleno sol en Buenos Aires, consolidando la mejora del tiempo que comenzó a notarse este mediodía tras el paso de las nubes.