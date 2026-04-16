La inestabilidad será la protagonista absoluta de este jueves en la Costa Atlántica, por lo que las actividades al aire libre quedarán relegadas a un segundo plano. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá mayormente cubierto y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá elevada, afectando tanto el casco urbano como las zonas de esparcimiento costero en General Pueyrredon.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de la ciudad, la temperatura se ubicará en torno a los 19°C durante las primeras horas, con una humedad que rozará el 97%. Los vientos soplarán desde el sector este con ráfagas moderadas que alcanzarán los 30 kilómetros por hora, lo que generará un ambiente húmedo y fresco, ideal para resguardarse de las precipitaciones intermitentes que afectarán la visibilidad.

Clima jueves 16 de abril

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, las condiciones serán similares, aunque se sentirá un leve descenso térmico por la altitud y la mayor exposición al viento. El cielo no dará tregua y las nubes dominarán el paisaje serrano, mientras que los caminos rurales presentarán complicaciones debido a la acumulación de agua prevista para toda la tarde del jueves.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo constante, ya que rige un aviso por lluvias de variada intensidad para toda la región. Localidades vecinas como Mar Chiquita y Miramar también experimentarán este frente de mal tiempo, con un oleaje que se presentará algo picado en las playas del sur debido a la persistencia del viento del cuadrante este-noreste.

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En Villa Gesell y Pinamar, el panorama será idéntico, con chaparrones que podrán ser localmente fuertes. Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la Autovía 2 y la Ruta 11, dado que el asfalto mojado y la bruma reducirán la distancia de frenado y la percepción visual durante el tránsito entre las distintas ciudades balnearias.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El clima comenzará a mejorar paulatinamente a partir del viernes, cuando las nubes empezarán a disiparse y el sol tendrá mayor protagonismo. Para el fin de semana, los residentes y turistas disfrutarán de un ascenso en las marcas térmicas, con máximas que rondarán los 25°C el sábado, brindando una ventana de buen tiempo ideal para aprovechar las caminatas por la costa marplatense.