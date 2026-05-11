El SMN confirmó un mediodía gris en CABA y alrededores. El pronóstico actualizado para el AMBA anticipa una tarde con nubosidad variable y ráfagas leves tras el paso del frente frío matutino.

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El termómetro marcó 16°C al mediodía, cifra que representó la máxima de la jornada. A partir de ahora, la tendencia será descendente debido a la persistencia del viento del sector sur. Aunque la humedad bajó respecto a la madrugada, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante las próximas horas, lo que mantendrá un ambiente netamente otoñal en toda la región metropolitana.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 11 de mayo

La nubosidad se mantendrá compacta durante toda la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas para lo que resta del día. El viento sur soplará con intensidad moderada, lo que generará una sensación térmica por debajo de los valores reales. Para el regreso a casa, los vecinos del Conurbano deberán salir prevenidos con abrigo reforzado porque el enfriamiento será constante y bastante notable.

Hacia la noche, el cielo tenderá a despejarse parcialmente y la temperatura caerá hasta los 10°C en el centro porteño, mientras que en las zonas suburbanas podría rozar los 7°C. La probabilidad de lluvias será nula, pero el ambiente se volverá muy seco y frío hacia el final del lunes. Será una noche ideal para cerrar ventanas y calefaccionar ambientes de forma segura antes del descanso.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por vientos intensos en la zona cordillerana y ráfagas que afectaron sectores de la Patagonia durante la mañana. En el centro del país, una masa de aire frío avanzó con decisión, provocando un descenso de temperatura en Córdoba y Santa Fe. No se registran alertas por tormentas fuertes en las provincias del norte, donde el clima seguirá estable.

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En la costa atlántica bonaerense, el oleaje aumentó y las temperaturas se mantuvieron bajas durante toda la franja matutina. Para el resto del territorio nacional, la tendencia indica una estabilización de las condiciones meteorológicas, salvo en el extremo sur, donde las nevadas persistirán en las zonas altas. El organismo oficial recomienda seguir de cerca las actualizaciones del sistema de alertas por posibles cambios en la intensidad del viento.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La jornada del martes arrancará con un ambiente muy frío y cielo despejado en gran parte del área central. Se prevé que la temperatura mínima se ubique en los 6°C en la Ciudad, con heladas aisladas en los sectores más alejados del cemento porteño. El sol ayudará a mitigar el frío durante la tarde, pero el invierno adelantado se hará sentir con fuerza al menos hasta el miércoles.