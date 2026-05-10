El termómetro marcó 12°C al mediodía en la Ciudad, con una sensación térmica que se ubicó en los 10°C debido a la persistencia de los vientos del sector oeste. A pesar del cielo despejado, la tendencia para la tarde indica que la temperatura máxima no superará los 15°C, consolidando un domingo marcado por condiciones invernales rigurosas en toda el área metropolitana.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 10 de mayo

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza; sin embargo, las ráfagas de viento del oeste alcanzarán los 50 kilómetros por hora, manteniendo la sensación térmica muy baja. Para el regreso a casa, la visibilidad será óptima y no se registrarán lluvias, lo que facilitará los traslados en el cierre del fin de semana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el sol regresará con fuerza tras la ciclogénesis pero el frío será intenso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hacia la noche, la temperatura descenderá rápidamente hasta situarse cerca de los 10°C, con un cielo que presentará algo de nubosidad dispersa. El viento disminuirá levemente su intensidad respecto a la tarde, pero el frío continuará siendo el protagonista absoluto. Se recomienda salir con abrigo pesado, ya que la combinación de humedad y viento intensificará la percepción de baja temperatura al finalizar el día.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas para la región central, aunque se mantiene el monitoreo por las fuertes ráfagas en la zona costera bonaerense. En el interior, la situación es dispar: mientras que en la Patagonia el frío extremo generó heladas generalizadas, en el norte del país el ingreso del frente frío provocó un marcado descenso térmico tras un sábado templado.

En las provincias del centro, como Córdoba y Santa Fe, el sol dominó la jornada luego de que el sistema de baja presión se desplazó hacia el Océano Atlántico. No se reportaron alertas por fenómenos severos para el resto del domingo, pero la vigilancia continúa en las zonas serranas por posibles ráfagas intensas. El SMN recomendó precaución a los conductores en rutas debido a los vientos laterales.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima semana arrancará con condiciones muy similares a las de hoy, manteniendo el ambiente frío y seco. Para el lunes 11 de mayo se previó una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, con un cielo ligeramente nublado que no dará lugar a precipitaciones. La estabilidad meteorológica se afianzará, permitiendo un leve y paulatino ascenso de las marcas térmicas hacia la mitad de la semana.