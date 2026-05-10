La jornada dominical en la ciudad y sus alrededores estará marcada por la estabilidad atmosférica y el ingreso de una masa de aire seco que garantizará cielos mayormente despejados. Si bien el amanecer será frío, el sol ganará protagonismo rápidamente, favoreciendo un ambiente fresco pero agradable hacia la tarde en toda la zona del puerto y el ejido urbano bahiense.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri, la temperatura actual se mantendrá en valores bajos durante las primeras horas, rozando los 3°C de mínima. El viento soplará desde el sector sudoeste con una intensidad leve, lo que permitirá que la sensación térmica no descienda de manera brusca. La humedad relativa se ubicará en torno al 58%, asegurando condiciones de gran estabilidad.

Clima en Bahía Blanca: alerta por ráfagas intensas y marcado descenso térmico en la ciudad

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Hacia el mediodía, el termómetro escalará hasta los 15°C, brindando una tarde ideal para actividades al aire libre en el Paseo portuario o los parques locales. El cielo permanecerá libre de nubes, lo que derivará en un índice de radiación ultravioleta normal. En la zona de Cerri, el ambiente rural presentará condiciones similares, con una excelente visibilidad horizontal para el tránsito vehicular.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Para las localidades de Punta Alta, Médanos y la zona costera de Monte Hermoso, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes por fenómenos adversos. El viento del sudoeste rotará levemente hacia el sector oeste hacia la caída del sol, manteniendo ráfagas que no superarán los 25 km/h, una situación muy distinta a la inestabilidad que afectará a otros puntos de la provincia.

Clima en Bahía Blanca: alerta por vientos intensos del sudoeste y marcado descenso de la temperatura

En Médanos y el sector productivo de Villarino, la ausencia de nubosidad favorecerá la presencia de heladas aisladas en sectores rurales durante la madrugada del lunes. Por su parte, en Monte Hermoso, el mar presentará condiciones de calma, ideal para quienes decidan aprovechar el último tramo del fin de semana en la playa, bajo un sol que dominará toda la escena.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el inicio de la semana laboral indicará un ascenso más marcado de los registros térmicos. El viento rotará hacia el sector noroeste, lo que impulsará la llegada de aire más cálido, permitiendo que las máximas alcancen los 19°C para el día lunes. El cielo continuará mayormente despejado, consolidando un veranito de San Juan anticipado en pleno mayo bonaerense.