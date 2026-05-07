La jornada en la ciudad y el puerto estará marcada por la consolidación de un sistema de baja presión que inyectará aire frío de origen polar. Este fenómeno provocará un jueves inestable, donde las nubes cubrirán el cielo bahiense durante gran parte del día. La presencia de ráfagas intensas definirá el pulso de la actividad urbana, exigiendo precaución ante el posible desprendimiento de ramas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La temperatura actual rondará los 11°C en el área céntrica, aunque la sensación térmica será significativamente menor debido al flujo constante de viento del sudoeste. En la zona portuaria de Ingeniero White y en General Cerri, el impacto de las ráfagas se sentirá con mayor crudeza, alcanzando velocidades sostenidas de 45 km/h. La nubosidad permanecerá compacta, limitando la presencia de sol.

Clima jueves 7 de mayo

En el transcurso de la tarde, la máxima apenas llegará a los 14°C. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la inestabilidad traerá consigo chaparrones intermitentes que afectarán la visibilidad en las rutas de acceso. Los vecinos de Cerri y el sector oeste verán cielos amenazantes, mientras que el viento rotará levemente pero mantendrá su intensidad, consolidando un ambiente invernal prematuro en toda la delegación municipal.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el sudoeste bonaerense, localidades como Punta Alta y Médanos registrarán condiciones similares de fuerte eolismo. La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca prevé que las áreas rurales de Villarino reciban precipitaciones escasas pero acompañadas de vientos persistentes que dificultarán las labores a campo abierto. El alerta amarillo por vientos seguirá vigente, advirtiendo sobre ráfagas que superarán los 70 km/h en sectores costeros.

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Hacia el este, en Monte Hermoso, el mar presentará un oleaje importante producto del temporal. Las estaciones meteorológicas regionales confirman que el frente frío avanzará con determinación, bajando los registros térmicos de forma generalizada. No se descartarán tormentas eléctricas aisladas durante la mañana, por lo que se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por la potencia del viento sudoeste.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el cierre de la semana, el frío se intensificará aún más con mínimas que caerán hasta los 6°C el viernes. La tendencia indicará un cielo parcialmente despejado hacia el sábado, aunque el viento del sector sur mantendrá el ambiente gélido. Recién hacia el domingo se esperará un leve ascenso de las marcas máximas, cuando el sol logre mayor protagonismo en el cielo local.