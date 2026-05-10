El clima en Rosario y todo el Gran Rosario presentará condiciones de estabilidad absoluta durante este domingo. El ingreso de una masa de aire seco garantizará un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque el frío se hará sentir con fuerza en las primeras horas. Esta situación meteorológica facilitará el movimiento en la ciudad y las localidades vecinas sin contratiempos climáticos.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La jornada comenzará con una temperatura mínima que se ubicará en los 3°C, aunque en zonas rurales de Funes y Roldán el termómetro podrá marcar valores incluso inferiores. La humedad, factor siempre presente en nuestra región, se mantendrá en niveles medios cercanos al 54%, lo que evitará la formación de bancos de niebla densos en la zona de la costa del Río Paraná.

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Hacia la tarde, el sol permitirá que la máxima alcance los 17°C bajo un cielo totalmente limpio. En las inmediaciones del Monumento a la Bandera y la zona de islas, el viento soplará levemente desde el sector oeste a unos 14 km/h. No habrá ninguna probabilidad de precipitaciones, consolidando un escenario de tiempo seco y muy agradable para el cierre del fin de semana.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En el sur provincial, incluyendo localidades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, se mantendrán las mismas condiciones de vigilancia meteorológica. El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas por tormentas ni fenómenos severos para hoy, por lo que la navegación en el Río Paraná y el tránsito en el Cordón Industrial se desarrollarán con total normalidad y cielos abiertos.

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Las temperaturas en estas ciudades vecinas seguirán el mismo patrón rosarino, con mañanas frías y tardes templadas. La ausencia de nubosidad permitirá una gran amplitud térmica, una característica típica de este mayo en Santa Fe. Los vientos del cuadrante oeste rotarán suavemente, manteniendo la estabilidad en toda la franja costera y el interior de los departamentos Rosario y Constitución.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicará la continuidad del buen tiempo, con un ligero y progresivo ascenso de las temperaturas máximas hacia el lunes y martes. El viento del río aportará algo de humedad en los días venideros, pero no se vislumbrarán frentes de tormenta en el corto plazo, manteniendo el sol como el gran protagonista de la región.