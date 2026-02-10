Tensión en Rosario: policías hicieron una protesta por salarios y reprimieron a sus familiares

En Rosario, policías de Santa Fe llevaron adelante una nueva protesta por salario junto a sus familiares, se enfrentaron con otros agentes y se acuartelaron. La situación se se hizo más tensa con el paso de las horas. Se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes y los propios agente terminaron enfrentándose con sus compañeros.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía rosarina Los policías que patrullaban la ciudad se sumaron a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

La medida de fuerza se replicó en la capital provincial, en donde los patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

En desarrollo...

