Este miércoles 15 de julio de 2026 se presenta en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un marcado ascenso de las marcas térmicas respecto a las jornadas previas. El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante todo el día, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descarta la ocurrencia de precipitaciones en la región metropolitana.

La jornada estará dominada por una persistente circulación de aire proveniente del cuadrante norte. Esto favorece el incremento de la humedad y un ambiente notablemente más agradable, lo que disipará de manera temporal el frío extremo característico de este tramo de julio.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 15 de julio

Para hoy en la Capital Federal se estima una temperatura mínima de 11°C que se registrará durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16°C en horas de la tarde. La humedad promedio se ubicará en torno al 81%, lo que generará un ambiente pesado y una visibilidad que podría verse ligeramente reducida por neblinas suburbanas.

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Clima miércoles 15 de julio

Los vientos soplarán de manera constante desde el sector norte con velocidades estimadas entre los 13 y 18 kilómetros por hora. Hacia la noche, el flujo de aire rotará levemente hacia el noreste disminuyendo su intensidad a unos 16 kilómetros por hora, con un termómetro que se estabilizará en los 15°C.

En el Conurbano bonaerense las condiciones presentarán sutiles diferencias según la zona geográfica. En distritos de la zona norte, como Vicente López, se espera una mínima idéntica de 11°C y una máxima de 16°C. Hacia el sur, en municipios como Avellaneda, las marcas oscilarán en los mismos rangos con vientos moderados del norte de hasta 17 kilómetros por hora.

Del frío al calor y otra vez al frío: sube la temperatura y luego llegan las tormentas

Por su parte, en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Azul o Tres Arroyos, las mínimas se ubicarán en los 7°C, mientras que las máximas treparán hasta los 15°C y 17°C respectivamente, bajo condiciones de cielo nublado pero sin riesgo de tormentas.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional emitió un cese de alertas para la franja central, pero mantiene bajo estricta vigilancia a la Patagonia y la región cordillerana. La provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta naranja en su zona norte por nevadas intensas y copiosas, mientras que rige una alerta amarilla por lluvias persistentes en el sector sur de la cordillera neuquina, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos.

Rige una alerta amarilla por nevadas en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz y Neuquén

Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, afectando especialmente las zonas montañosas aledañas a los lagos con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros. Paralelamente, la zona de alta montaña de la provincia de Mendoza mantiene un riguroso monitoreo por desprendimientos asociados al ingreso de frentes fríos.

Por otro lado, la provincia de San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno se desarrollará con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, provocando una drástica reducción de la visibilidad y un marcado y repentino aumento de las marcas térmicas en las áreas afectadas.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El panorama meteorológico para los próximos días en el área metropolitana estará condicionado por la persistencia del viento norte. El jueves 16 de julio se consolidará el ascenso térmico, con una temperatura mínima que se ubicará en los 16°C y una máxima que rozará valores primaverales de 21°C bajo un cielo que permanecerá mayormente nublado.

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La inestabilidad comenzará a ganar terreno hacia el viernes 17 de julio, impulsada por un notable incremento de la humedad y temperaturas que alcanzarán un pico de 25°C. Para esta jornada, el organismo oficial prevé el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, producto del choque de masas de aire.

La tendencia para el fin de semana largo muestra un rotundo cambio de circulación del viento hacia el sector sur. Esto provocará un marcado descenso de la temperatura a partir del sábado 18 de julio, restableciendo las condiciones invernales habituales con máximas que apenas llegarán a los 13°C hacia el domingo.