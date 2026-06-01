El invierno empezará a sentirse con fuerza en toda la región costera. La jornada de este lunes expondrá condiciones de marcada inestabilidad visual durante las primeras horas, por lo que las actividades al aire libre se verán reducidas y condicionadas en Mar del Plata. La humedad rozará el 91%, obligando a los conductores a circular con extrema precaución en todas las rutas aledañas.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con densas neblinas que reducirán la visibilidad de manera considerable en la zona del Puerto y las playas céntricas. La temperatura se ubicará en torno a los 7°C, acompañada por vientos del sector noreste que soplarán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas de peligro en la costa.

Clima lunes 1 de junio

Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado en General Pueyrredon. En las localidades de Batán y Sierra de los Padres, el termómetro subirá hasta alcanzar los 13°C de máxima, consolidando un ambiente frío pero sin precipitaciones a la vista. El mar registrará un oleaje moderado bajo una densa capa de nubes que dominará todo el firmamento costero.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por reducción de visibilidad debido a los densos bancos de niebla matinales. Por su parte, Defensa Civil de General Pueyrredon solicita máxima prudencia a los habitantes que se desplacen hacia localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita o Villa Gesell, donde las condiciones de humedad y visibilidad regular se repetirán con igual intensidad.

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El organismo oficial descarta alertas por tormentas o sudestadas en esta porción de la Costa Atlántica. Las velocidades del viento se mantendrán bajas en toda la franja costera de la región bonaerense, permitiendo que el mar permanezca calmo, aunque la sensación térmica invernal persistirá durante todo el día debido a la ausencia de radiación solar directa.

Pronóstico extendido

Las perspectivas de cara a los próximos días anticiparán un lento ascenso de las marcas térmicas máximas, que llegarán a los 15°C hacia mediados de semana. No obstante, el panorama de cara al fin de semana venidero mostrará un desmejoramiento progresivo, con altas probabilidades de lluvias moderadas y chaparrones aislados que complicarán los planes de descanso de residentes y turistas.