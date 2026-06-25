El ingreso de una profunda ciclogénesis sobre la región bonaerense provocará un fuerte desmejoramiento de las condiciones meteorológicas en toda la Costa Atlántica. El jueves presentará una jornada sumamente inestable, fría y húmeda en la que los paraguas y el abrigo pesado serán indispensables para transitar las calles marplatenses.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La Feliz registrará una temperatura mínima de 4°C y una máxima que apenas alcanzará los 12°C. Durante las primeras horas de la jornada el cielo permanecerá cubierto y la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 70%, por lo que se prevén chaparrones intermitentes que afectarán tanto al centro urbano como a la zona del Puerto y los sectores más elevados en Sierra de los Padres y Batán.

Clima jueves 25 de junio

Los vientos soplarán moderados desde el noroeste en la mañana, pero rotarán hacia el sudoeste durante la tarde y la noche con ráfagas que incrementarán la sensación térmica invernal. La visibilidad se presentará regular debido a la alta concentración de humedad, que rondará el 83%, condicionando la actividad marítima y el tránsito en los accesos de General Pueyrredon.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia a las localidades vecinas de Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell ante el avance del sistema de baja presión. Las dependencias locales de Defensa Civil emitirán recomendaciones preventivas para evitar la circulación vehicular innecesaria en zonas anegables y aconsejarán asegurar elementos que puedan ser desplazados por la intensificación de las ráfagas costeras.

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El panorama climático exhibirá lluvias generalizadas en toda la franja costera y un marcado descenso de los registros térmicos. Los municipios de la región coordinarán esfuerzos de monitoreo permanente, ya que las condiciones del mar mostrarán un oleaje importante producto de los vientos del cuadrante sudoeste que dominarán el cierre del jueves.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas meteorológicas anticiparán una paulatina mejoría de cara al descanso semanal. El viernes amanece aún muy frío y presentará algunos chaparrones remanentes, pero dará paso a un sábado ideal para disfrutar al aire libre con cielo parcialmente despejado y una tarde templada donde la temperatura máxima trepará hasta los 15°C en la costa.