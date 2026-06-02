La jornada en la Costa Atlántica presentará condiciones de inestabilidad, con una densa cobertura nubosa que impedirá el paso del sol. Quienes decidan realizar actividades al aire libre en Mar del Plata requerirán abrigo constante, ya que el viento soplará desde el sector norte aportando humedad, pero sin generar un ascenso térmico significativo en toda la región costera.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con marcas térmicas frescas en la zona del Puerto y el sector costero central. Los termómetros registrarán una temperatura base de 8°C durante las primeras horas del día. El viento, proveniente del sector norte, mantendrá una velocidad constante de entre 16 y 31 kilómetros por hora, lo que mantendrá la sensación térmica baja cerca del mar.

Clima martes 2 de junio

En las zonas continentales y altas del municipio, como Sierra de los Padres y la localidad de Batán, la nubosidad se presentará aún más compacta. A lo largo de la tarde, la temperatura máxima subirá de forma paulatina hasta alcanzar los 13°C, bajo un cielo que permanecerá completamente cubierto durante el resto de la jornada.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con los reportes de Defensa Civil de General Pueyrredon y el Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas vigentes por tormentas ni vientos extremos para este martes. El panorama meteorológico se repetirá de manera similar en los municipios vecinos del litoral bonaerense, donde el cielo gris dominará el paisaje costero.

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Localidades cercanas como Miramar y los balnearios de Mar Chiquita experimentarán la misma densidad nubosa y temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 13°C. Más hacia el norte de la Costa Atlántica, en Villa Gesell, el viento del cuadrante norte también soplará con ráfagas moderadas, manteniendo las aguas del mar picadas.

Pronóstico extendido

Las proyecciones meteorológicas para los próximos días anticipan que la inestabilidad se profundizará hacia la mitad de la semana. Las nubes continuarán ganando terreno y el viento rotará hacia el noreste, lo que aumentará notablemente la probabilidad de lloviznas y precipitaciones aisladas entre el jueves y el viernes, complicando los planes para el inicio del descanso.