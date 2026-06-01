"Hay que aunar voluntades para ganar las elecciones": Pichetto explicó su estrategia para enfrentar a Milei en "QR!"

Durante su participación en el programa "QR!", de Canal E, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de construir una amplia coalición opositora con vistas a las elecciones presidenciales de 2027 y defendió el rol de las PASO como herramienta para ordenar liderazgos dentro de la oposición.

En diálogo con el conductor Pablo Caruso y los panelistas del programa, Pichetto sostuvo que el principal desafío del peronismo y de otros sectores opositores es construir una alternativa competitiva frente al Gobierno de Javier Milei.

"Hay que aunar voluntades para ganar las elecciones", afirmó el legislador, quien consideró que el escenario electoral de 2027 será determinante para el futuro político del país.

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La necesidad de un frente amplio

Pichetto cuestionó la estrategia de confrontación con los gobernadores que mantienen algún tipo de negociación con la Casa Rosada y sostuvo que la oposición necesita incorporar a distintos sectores políticos para construir una alternativa de poder.

Según explicó, el objetivo debería ser conformar un espacio amplio que incluya gobernadores, intendentes, sectores del radicalismo, el socialismo y otros actores políticos desencantados con el oficialismo.

"A mí me interesa mucho más el proyecto de poder que la descalificación", señaló. En ese sentido, tomó como referencia la experiencia política de Brasil y destacó la capacidad de Luiz Inácio Lula da Silva para construir alianzas amplias que le permitieran regresar al poder.

La defensa de las PASO

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la defensa del sistema de primarias abiertas. Para Pichetto, eliminar las PASO favorecería al oficialismo y dificultaría la organización de la oposición. "La primaria es fundamental para consolidar también la democracia", sostuvo.

El diputado argumentó que las PASO permiten resolver liderazgos mediante una competencia democrática y advirtió que modificar las reglas electorales a poco tiempo de una elección responde más a intereses coyunturales que a una reforma institucional genuina.

Además, afirmó que una gran primaria opositora podría transformarse en una herramienta para ordenar candidaturas y fortalecer una propuesta electoral común.

El rol de Cristina Kirchner

Consultado sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto consideró que la exmandataria sigue siendo una figura relevante dentro del peronismo y sostuvo que su aporte político continúa siendo importante para la construcción de una alternativa opositora.

Aunque reconoció las limitaciones derivadas de su situación judicial, remarcó que su influencia política sigue vigente. "Es fundamental el aporte y la reflexión que ella puede hacer en términos de la construcción política", expresó.

Al mismo tiempo, cuestionó aspectos del proceso judicial que derivó en su condena y consideró que la discusión sobre su situación tiene una dimensión política que excede lo estrictamente jurídico.

Críticas al Gobierno y advertencias institucionales

Durante la entrevista, Pichetto también cuestionó algunas decisiones impulsadas por la administración de Milei. El legislador manifestó diferencias con la reforma laboral, defendió la universidad pública, las políticas vinculadas a la discapacidad y el sistema previsional, y alertó sobre lo que considera una creciente tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Las elecciones de 2027

Según explicó, el Gobierno debería respetar las leyes aprobadas por el Parlamento y advirtió que el cumplimiento de las decisiones legislativas constituye un elemento central del sistema democrático. "Con esto no se juega, es el principio de división de poderes", afirmó.

Más allá de las críticas al oficialismo, Pichetto insistió en que el desafío principal para la oposición pasa por construir una propuesta política capaz de competir electoralmente con Milei.

Para lograrlo, consideró necesario dejar de lado disputas internas, incorporar a distintos sectores políticos y generar mecanismos democráticos que permitan definir liderazgos. "El escenario electoral del 27 va a ser definitorio", concluyó.

LB