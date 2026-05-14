La inestabilidad será la protagonista en este jueves de mayo, con un cielo que presentará nubosidad variable y una baja probabilidad de lloviznas aisladas durante la tarde. Los residentes de General Pueyrredon deberán salir abrigados, ya que el aire frío proveniente del sur dominará el ambiente, haciendo que las actividades al aire libre requieran de recaudos ante el viento persistente en la costa.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el sector costero, el viento se sentirá con mayor intensidad, manteniendo un clima fresco y húmedo. La temperatura máxima llegará apenas a los 14°C en horas de la tarde, mientras que la nubosidad irá en aumento hacia el final del día. En Sierra de los Padres y Batán, el termómetro marcará registros levemente inferiores debido a la altitud y la distancia del mar.

Clima jueves 14 de mayo

Las ráfagas del sudoeste rotarán hacia el oeste hacia la noche, manteniendo la visibilidad en parámetros normales pero con una sensación térmica que se ubicará por debajo de los valores nominales. La zona de Sierra de los Padres presentará un cielo mayormente cubierto, lo que limitará la presencia de sol durante gran parte de la jornada, exigiendo precaución a quienes circulen por las rutas de la región.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas extremas para General Pueyrredon, aunque la vigilancia de Defensa Civil será constante ante los vientos moderados. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, las condiciones serán similares, con un ambiente netamente otoñal. En Villa Gesell, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con ráfagas que podrán alcanzar los 30 km/h, afectando principalmente las zonas de playa.

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Hacia el norte de la Costa Atlántica, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, aunque no se descartarán chaparrones muy aislados durante el cambio de marea. Se recomienda a los conductores que transiten por la Ruta 11 extremar los cuidados ante posibles bancos de niebla matinales y la acción del viento lateral, que será una constante durante toda la jornada del jueves en la región.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Para los próximos días, el frío se intensificará en toda la zona costera. El viernes la máxima apenas alcanzará los 16°C con mayor nubosidad, mientras que el sábado se presentará como la jornada más inestable, con una alta probabilidad de lluvias y ráfagas que superarán los 50 km/h. Será un fin de semana para disfrutar de actividades bajo techo y esperar el regreso del sol recién hacia el lunes.