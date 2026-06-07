El termómetro marcará una mínima de 11°C y una máxima de 12°C en una jornada donde la humedad del 71% y el viento del sudeste sostendrán la sensación de frío invernal sobre toda la región costera.

El próximo domingo presentará condiciones de marcada regularidad otoñal en toda la franja costera de General Pueyrredón. La jornada no se perfilará como ideal para permanencias prolongadas al aire libre en la playa, aunque la baja probabilidad de precipitaciones permitirá realizar caminatas urbanas y actividades recreativas en espacios cubiertos. La campera abrigada resultará una aliada indispensable para transitar el día.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Durante las primeras horas del domingo, el cielo lucirá parcialmente soleado, pero la nubosidad irá en aumento hacia la tarde y la noche, cuando el firmamento se cubrirá de forma total. El viento soplará de manera constante desde el sudeste a una velocidad promedio de 8 mph (unos 13 km/h), aportando aire marítimo húmedo y fresco que se sentirá con mayor rigurosidad en los espigones del Puerto y las playas céntricas.

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El SMN anunció múltiples alertas amarillas por lluvias en el sur y tormentas en el centro del país para esta semana

La temperatura máxima alcanzará los 12°C en las primeras horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en los 11°C hacia el final del día. En las zonas continentales y más elevadas, como Sierra de los Padres y Batán, el termómetro registrará valores ligeramente inferiores debido a la altitud y la menor influencia directa de la masa de agua marina, consolidando un ambiente frío.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia se mantendrá sumamente baja, en un escaso 10% tanto para el período diurno como nocturno. Defensa Civil de General Pueyrredón no emitirá alertas de riesgo para las próximas horas, garantizando una jornada sin contingencias climáticas extremas en todo el partido, aportando tranquilidad a los habitantes de los barrios costeros y periféricos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

En las localidades vecinas de la Costa Atlántica como Miramar y los balnearios de Mar Chiquita, el panorama meteorológico replicará la misma tendencia de estabilidad gris. Los vientos del sudeste regularán las condiciones generales, disipando cualquier riesgo de sudestada fuerte, aunque manteniendo el oleaje con la agitación propia de este cuadrante y un índice UV muy bajo que apenas llegará al nivel 2.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas para el cierre del fin de semana confirman la consolidación de este bloque de aire fresco y húmedo. Quienes planifiquen actividades de descanso deberán contemplar un domingo mayormente gris, con una oscilación térmica muy estrecha entre los 11°C y 12°C. El lunes iniciará una semana laboral con características muy similares, manteniendo los cielos cubiertos pero sin lluvias significativas a la vista.