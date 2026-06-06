Bahía Blanca vivirá una jornada dominada por la alta humedad y una nubosidad persistente, con una mínima de 12°C y una máxima de 14°C. El viento del sudeste soplará a 6 mph, manteniendo el aire fresco sin ráfagas intensas, descartando hoy la visibilidad reducida por polvo.

El panorama meteorológico para la ciudad portuaria estará signado por el ingreso de una masa de aire húmedo desde el océano Atlántico. Esta situación climática favorecerá la formación de una densa capa de nubes sobre el centro de la ciudad y las terminales de carga, manteniendo una baja amplitud térmica a lo largo de todo el sábado.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro registrará valores muy estables, iniciando en una mínima de 12°C. La fuerte presencia de nubes impedirá que la temperatura escale de forma significativa, alcanzando un techo de apenas 14°C hacia las primeras horas de la tarde, configurando un día invernal gris y fresco.

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En la zona portuaria de Ingeniero White y en los campos de General Cerri, el viento soplará de manera regular desde el cuadrante sudeste con una velocidad constante de 6 mph (unos 10 km/h). Las probabilidades de precipitaciones aisladas o lloviznas se mantendrán en un 20%, por lo que la humedad del 94% generará una sensación de pesadez en el ambiente.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El escenario de cielo cubierto y alta concentración de humedad se extenderá hacia los distritos vecinos del sudoeste bonaerense. Localidades balnearias como Punta Alta y Monte Hermoso compartirán la misma tendencia de vientos leves provenientes del mar, lo que provocará acumulaciones de neblina matinal que reducirán transitoriamente la visibilidad en las rutas de la región.

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Hacia el interior, en dirección a Médanos, las proyecciones rurales de la Bolsa de Cereales indicarán condiciones idénticas de nubosidad total y baja evaporación. El SMN confirmará que no se activarán alertas meteorológicas por tormentas severas ni por ráfagas intensas para ninguna de las áreas que componen la zona de influencia bahiense durante las próximas horas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos meteorológicos anticiparán que la inestabilidad y el cielo plomizo continuarán firmes de cara al cierre del fin de semana. El viento rotará levemente pero conservará su componente marítimo, bloqueando cualquier intento de ascenso térmico sustancial, consolidando así un patrón invernal de jornadas nubladas, templadas por la tarde y muy húmedas en toda la región bonaerense.