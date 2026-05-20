La inestabilidad marcará el ritmo de la jornada en la Costa Atlántica, con un cielo que permanecerá cubierto y una baja probabilidad de chaparrones aislados hacia la tarde en Mar del Plata. El ambiente se presentará sumamente hostil para realizar actividades al aire libre debido a la combinación de bajas temperaturas y un marcado viento sur, que incrementará notablemente la sensación térmica invernal.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura registrará un piso de 8°C durante las primeras horas del día y trepará apenas hasta los 11°C en las horas vespertinas. El viento soplará con fuerza constante desde el sector sur, con velocidades sostenidas entre los 25 y los 30 kilómetros por hora, y ráfagas que superarán los 50 kilómetros por hora en la zona del Puerto, lo que generará condiciones complejas para las embarcaciones.

Clima miércoles 20 de mayo

Esta masa de aire frío castigará con fuerza a la franja costera de La Feliz y se sentirá aún más en las zonas altas como Sierra de los Padres y en los sectores abiertos de Batán, donde el termómetro registrará valores más bajos. Las nubes dominarán el paisaje marítimo durante toda la jornada, con escasa presencia de sol y una humedad que se mantendrá elevada, superando el 70%.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el área bajo vigilancia por este sistema de bajas presiones, por lo que las dependencias de Defensa Civil de General Pueyrredon recomiendan precaución en la vía pública ante la intensidad de las ráfagas costeras. Ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita experimentarán condiciones muy similares, con un panorama gris y ráfagas que agitarán con fuerza el mar de la Costa Atlántica.

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Más al norte, en Villa Gesell y Pinamar, el cielo lucirá encapotado y persistirá el riesgo de lloviznas intermitentes. Los municipios costeros coordinarán acciones preventivas ante la posibilidad de caída de ramas o cartelería suelta, ya que la combinación de viento del sur y marea alta complicará el drenaje de los pluviales en los sectores más bajos de las playas bonaerenses.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días anticipa una paulatina mejora en las condiciones generales, ideal para los residentes y los turistas que planificarán el descanso. El cielo tenderá a despejarse hacia el viernes y el sábado, con jornadas soleadas pero muy frías, donde las mañanas registrarán heladas suburbanas y las tardes mantendrán marcas térmicas acordes al invierno, consolidando el definitivo retiro del aire templado de la región.