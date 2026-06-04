Las condiciones meteorológicas en la Costa Atlántica obligarán a los vecinos a salir con paraguas y abrigo. El avance de un frente húmedo generará precipitaciones aisladas a lo largo de todo el día, lo que desalentará las actividades recreativas al aire libre. La visibilidad presentará reducciones temporarias debido a la formación de neblinas matinales en los sectores suburbanos.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará registros frescos durante toda la jornada en el partido de General Pueyrredon. En las primeras horas de la mañana, la atmósfera registrará valores muy cercanos a la mínima de 11°C, mientras que por la tarde el aire templado apenas empujará la marca térmica hasta los 15°C, con una humedad promedio que superará el 90%.

Clima jueves 4 de junio

El viento soplará de forma constante desde el sector este rotando al noreste, con intensidades moderadas de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Esta dirección del viento provocará un oleaje revuelto en la zona del Puerto y las playas céntricas, incrementando la sensación de destemplanza. En las zonas altas como Sierra de los Padres y los núcleos urbanos de Batán, el cielo permanecerá completamente encapotado y las lloviznas se presentarán con mayor persistencia geográfica.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el monitoreo constante del Servicio Meteorológico Nacional, el sudeste bonaerense mantendrá un perfil de inestabilidad generalizada. Localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell experimentarán el mismo patrón de cielo cubierto y baja presión, con alta probabilidad de chaparrones dispersos que acumularán escasos milímetros de agua.

Una densa nube de polvo del Sahara avanza sobre el Atlántico e impacta en el Caribe

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá bajo vigilancia las proyecciones meteorológicas costeras por la reducción de visibilidad. Aunque el organismo no emitirá alertas de color amarillo por vientos extremos o sudestadas para este jueves, las autoridades recomendarán circular con extrema precaución en las rutas provinciales 11 y 2 debido al pavimento mojado y las banquinas inestables.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama climático hacia el cierre de la semana laboral mantendrá la misma tendencia de inestabilidad y humedad elevada. El viernes continuará con probabilidad de lloviznas aisladas, pero el fin de semana mostrará una rotación de vientos al sector sur que provocará un marcado descenso de la temperatura de cara al domingo, ideal para planes techados.