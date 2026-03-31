Este martes 31 de marzo mostrará una cara inestable y calurosa en Mar del Plata. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el sol alternará con nubes, pero la humedad cercana al 95% generará una sensación de pesadez importante. Será un día de transición en La Feliz, en el que el calor invitará a la playa temprano, aunque la formación de tormentas marcará el ritmo del cierre de la jornada.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de la ciudad, los termómetros marcarán registros elevados para la época. El viento soplará predominantemente del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aportando aire cálido y húmedo. Hacia la tarde, la nubosidad irá en aumento constante, cubriendo el cielo de manera parcial a total sobre los balnearios y la zona de Sierra de los Padres.

Clima martes 31 de marzo

En las áreas rurales de Batán y el cordón serrano, la inestabilidad será más notoria con el correr de las horas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, manifestándose inicialmente como chaparrones dispersos. El estado del mar se mantendrá con marejadilla leve, aunque las ráfagas del noreste podrán intensificarse levemente hacia la caída del sol, afectando la navegación menor en la terminal portuaria.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantiene el monitoreo constante debido a la vigencia de una alerta amarilla por tormentas. Se espera que los fenómenos más intensos descarguen abundante agua en cortos períodos y actividad eléctrica sobre ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre ráfagas que podrán alcanzar los 50 km/h en sectores costeros abiertos durante el desarrollo de los núcleos de tormenta.

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Para las localidades de Villa Gesell y Pinamar, el escenario será similar: un martes de "veranito" tardío que terminará con cielo encapotado. Las autoridades recomiendan no dejar objetos sueltos en balcones y prestar atención a los sumideros. La visibilidad podrá verse reducida por la noche debido a la combinación de lloviznas y la alta saturación de humedad, lo que complicará el tránsito en las rutas interurbanas de la Costa Atlántica.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El inicio de abril traerá un cambio rotundo en las condiciones generales. El miércoles rotará el viento al sector sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura y la limpieza del cielo. Para el próximo fin de semana, residentes y turistas disfrutarán de jornadas mucho más frescas y estables, con mañanas frías que requerirán abrigo y tardes soleadas ideales para caminatas por la costa, lejos de la inestabilidad de este martes.