La estabilidad atmosférica será la gran protagonista de este viernes en el partido de General Pueyrredon. Tras una mañana fresca, el sol ganará terreno rápidamente y permitirá que marplatenses y turistas disfruten de actividades al aire libre. La ausencia total de precipitaciones y los vientos moderados configurarán un escenario sumamente favorable para quienes elijan las playas o los paseos costeros durante la tarde.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará un ascenso paulatino durante la mañana hasta posicionarse en los 22°C hacia la tarde. En la zona del Puerto y el sector costero, la brisa llegará desde el cuadrante noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas de alerta. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con apenas algunas nubes aisladas que no empañarán el brillo solar.

Clima viernes 10 de abril

En Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será un poco más marcada, aunque las condiciones generales acompañarán el buen tiempo de la ciudad. El sector serrano registrará una visibilidad óptima y vientos leves, transformándose en una opción excelente para el esparcimiento. La humedad promedio se ubicará en el 81% durante las primeras horas, disminuyendo hacia el mediodía para brindar un ambiente seco y agradable.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con los reportes actuales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Defensa Civil de General Pueyrredon, no habrá alertas vigentes para este viernes en la región. Ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita compartirán esta bonanza meteorológica, con cielos claros y condiciones marítimas estables. El sistema de alta presión dominará toda la zona central de la Costa Atlántica, alejando cualquier posibilidad de inestabilidad o tormentas.

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Hacia el norte, en Villa Gesell y Pinamar, el viento del noroeste también mantendrá las temperaturas en rangos primaverales, superando los 20°C. Los navegantes y pescadores encontrarán un mar con olas bajas, producto de la dirección del viento que "planchará" la superficie del agua cerca de la orilla. Será, en líneas generales, una jornada de calma absoluta en todo el frente marítimo bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama para los próximos días será alentador para el sector turístico en La Feliz. Durante el sábado y el domingo, el mercurio se mantendrá en valores similares, con máximas que rondarán los 21°C. Si bien el cielo presentará una nubosidad variable hacia el domingo por la tarde, las probabilidades de lluvia continuarán siendo nulas, consolidando un fin de semana perfecto para el descanso.