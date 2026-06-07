El Servicio Meteorológico Nacional emitirá un cese de estabilidad para Rosario y el Gran Rosario debido al avance de un frente frío que provocará tormentas de variada intensidad. Este fenómeno alterará significativamente el ritmo de la ciudad, afectando la visibilidad en los accesos viales y complicando las actividades al aire libre cerca del Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las condiciones climáticas en la franja costera del Río Paraná y las localidades vecinas de Funes y Roldán se mantendrán sumamente inestables durante todo el día. La humedad rozará un asfixiante 91%, actuando como el factor clave que potenciará la sensación de pesadez antes de que las precipitaciones ganen terreno firme en todo el Cordón Industrial.

El SMN anunció múltiples alertas amarillas por lluvias en el sur y tormentas en el centro del país para esta semana

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De acuerdo a las proyecciones oficiales, la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 65%, manifestándose con mayor fuerza durante la mañana y las primeras horas de la tarde. En la zona de islas se sentirá con fuerza un viento constante proveniente del sudeste a unos 11 km/h (7 mph), el cual refrescará el ambiente de manera progresiva.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El panorama meteorológico para el sur santafesino incluirá alertas de nivel amarillo vigentes para los departamentos de San Lorenzo, Constitución e Iriondo. Localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo registrarán eventos de lluvias intensas y ocasional caída de granizo, por lo que las autoridades locales recomendarán extremar los cuidados en la vía pública.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

Estas tormentas aisladas generarán ráfagas del sector sur que alcanzarán velocidades de entre 13 y 22 km/h posterior al mediodía. Las delegaciones de Protección Civil sugerirán no dejar residuos fuera de los contenedores para evitar anegamientos repentinos ante los acumulados de agua que se registrarán en los cascos urbanos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el inicio de la semana laboral sostendrá la tendencia hacia un marcado ambiente invernal. Los vientos persistentes del sur consolidarán el descenso térmico el lunes, jornada que presentará nubes cubiertas y lluvias moderadas con una temperatura máxima que apenas rozará los 15°C, despidiendo definitivamente la inestabilidad hacia el martes.