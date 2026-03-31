Este martes 31 de marzo llegará con condiciones meteorológicas que desafiarán el inicio del otoño en Rosario y todo el Gran Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas, lo que afectará el normal desarrollo de las actividades al aire libre. La combinación de una masa de aire cálido y la falta de precipitaciones consolidará un escenario de calor agobiante durante toda la tarde.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana iniciará con una temperatura de 23°C y una humedad que rozará el 91%, lo que generará una atmósfera pesada desde las primeras horas. En Rosario, Funes y Roldán, el cielo permanecerá algo nublado, pero el sol ganará fuerza hacia el mediodía. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste, rotando gradualmente al norte, lo que impedirá un enfriamiento natural de la superficie urbana y rural.

Clima martes 31 de marzo

En la zona de la costa del Paraná y el Monumento a la Bandera, el alivio del río será casi imperceptible debido al bloqueo atmosférico actual. La máxima alcanzará los 33°C, aunque la sensación térmica superará este valor en las áreas con menor circulación de aire. En el Cordón Industrial, las condiciones serán similares, con una radiación solar intensa que obligará a extremar los cuidados frente al golpe de calor.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El SMN emitió una vigilancia especial para el sur de Santa Fe, incluyendo localidades como San Lorenzo y Villa Constitución. Si bien no habrá probabilidades de lluvias inmediatas para este martes, la inestabilidad crecerá hacia la noche. El alerta amarillo por calor persistirá, advirtiendo sobre un efecto leve a moderado en la salud, especialmente para grupos de riesgo en ciudades densamente pobladas como Casilda.

Detectaron por primera vez microplásticos en las costas de la isla Decepción de la Antártida

En la zona de islas y los humedales frente a Rosario, el viento norte arrastrará aire caliente que mantendrá las temperaturas nocturnas cerca de los 29°C. Se recomienda a los conductores que transiten la Autopista Rosario-Santa Fe y la Ruta 11 prestar atención a posibles bancos de bruma en las primeras horas del miércoles, producto del contraste térmico entre el agua y la masa de aire.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicará una continuidad del calor hasta el jueves, cuando un frente del sector sur provocará un marcado descenso térmico. El miércoles se mantendrán las marcas elevadas, pero hacia el final de la semana, el viento del río finalmente traerá el alivio esperado con algunas tormentas aisladas que pondrán fin a este bloqueo veraniego en pleno marzo.