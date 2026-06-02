El invierno se anticipa con fuerza en Rosario y todo el Gran Rosario. Las bajas temperaturas y el viento del sector sur dominarán una jornada que obligará a los rosarinos a salir con abrigo pesado. La visibilidad resultará una complicación severa en las primeras horas del día, afectando la circulación en los ingresos clave a la producción regional.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana arranca con un ambiente gélido y alta humedad en las inmediaciones del Monumento a la Bandera. Las localidades de Funes y Roldán registrarán temperaturas mínimas aún más bajas que el área central debido al efecto de la radiación nocturna. El viento soplará del cuadrante sur-sudeste, incrementando el enfriamiento en toda la franja costera.

Clima martes 2 de junio

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá nula, presentando un cielo despejado a ligeramente nublado hacia la tarde. El Río Paraná lucirá calmo, pero la zona de islas sufrirá el impacto de las heladas meteorológicas. La presencia de neblina demandará extrema precaución para los navegantes y pescadores que planifiquen actividades durante las primeras horas.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá advertencias por temperaturas extremas para el sur santafesino, afectando directamente a San Lorenzo y Villa Constitución. En Casilda, el termómetro rozará los cero grados, consolidando un panorama de frío riguroso que impactará en las actividades agrícolas de la región. Las autoridades viales mantendrán un monitoreo constante ante la persistencia de niebla.

“El Niño” impacta en el invierno: qué pasará con las temperaturas y las lluvias durante el próximo trimestre

Los conductores encontrarán visibilidad reducida a menos de 200 metros en los accesos al Cordón Industrial. Esta situación climática crítica requerirá luces antiniebla encendidas y velocidades reducidas en la autopista a Santa Fe y la ruta 34. Hacia el mediodía, el sol brindará un leve alivio, aunque la masa de aire frío controlará el ambiente.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las condiciones de frío extremo continuarán durante el resto de la semana en toda la región. El viento del este aportará mayor humedad desde el río, provocando un aumento de la nubosidad hacia el jueves y viernes. Las temperaturas máximas no superarán los 13°C, consolidando un escenario plenamente invernal que persistirá de manera indefinida.