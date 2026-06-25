El potente ingreso de una masa de aire polar transformará la jornada en una de las más frías del año. Los rosarinos sentirán el rigor invernal desde temprano, lo que obligará a salir con abrigo pesado. Las condiciones estables garantizarán un cielo mayormente despejado, ideal para mitigar las bajas temperaturas con algo de sol en el Gran Rosario.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con el ambiente gélido característico de la temporada, registrando marcas térmicas muy cercanas al punto de congelación en las áreas suburbanas. La humedad se ubicará en niveles moderados, en torno al 65%, alejando la chance de precipitaciones. Cerca del Monumento a la Bandera y en la zona de islas, el viento soplará del sector sur con intensidad leve.

Clima jueves 25 de junio

Hacia la tarde, el sol brillará con fuerza en Funes y Roldán, aunque el ambiente continuará sumamente fresco debido a la persistencia del aire antártico. En el Cordón Industrial, la máxima apenas tocará los 11C. Las aguas del Río Paraná lucirán calmas y no se prevén bancos de niebla que compliquen la navegación ni el tránsito.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes de vigilancia por temperaturas extremas en todo el departamento Rosario y áreas vecinas. Ciudades como San Lorenzo y Casilda experimentarán heladas meteorológicas durante las primeras horas de la jornada. Las autoridades viales recomendarán circular con precaución en las rutas provinciales por la posible formación de escarcha sobre el asfalto.

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En Villa Constitución, la situación meteorológica mantendrá la misma tónica de estabilidad y frío riguroso. No regirán alertas vigentes por tormentas ni vientos fuertes, lo que traerá tranquilidad a los puertos de la región. El cielo despejado predominará durante todo el período, asegurando una radiación solar plena que no llegará a calentar el ambiente de manera significativa.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones indicarán que el fin de semana acentuará las condiciones de invierno estricto en la región. El viento rotará temporalmente al sector este, aportando mayor humedad desde el río, lo que incrementará la nubosidad hacia el viernes. Las temperaturas mínimas continuarán rozando los 3C, consolidando un panorama de frío polar persistente en todo el sur santafesino.