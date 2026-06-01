El aire polar ingresa con fuerza a Rosario y el Gran Rosario, transformando este lunes en una jornada estrictamente invernal. El ambiente frío condicionará el ritmo de la ciudad desde temprano, obligando a los rosarinos a salir con abrigo pesado, mientras que la visibilidad en las rutas regionales requerirá extrema precaución por la presencia de densas neblinas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas del día registrarán temperaturas muy bajas en toda la región, con el termómetro marcando apenas 3°C en las áreas urbanas y valores menores en Funes y Roldán. La humedad se mantendrá elevada, superando el 90%, lo que potenciará la sensación de frío helado, aunque las probabilidades de lluvias serán nulas debido al dominio de un potente centro de alta presión.

Clima lunes 1 de junio

Sobre la zona de islas y la costa del Río Paraná, el viento soplará de forma moderada desde el sector sur, incrementando el ambiente gélido en toda la costanera. El Monumento a la Bandera lucirá despejado hacia la tarde, momento en que el sol mitigará levemente la masa de aire frío, permitiendo que la temperatura máxima alcance los 12°C.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes especiales por bajas temperaturas para todo el departamento Rosario y las localidades vecinas de San Lorenzo y Villa Constitución. En Casilda, las heladas agronómicas serán intensas durante la madrugada, afectando el inicio de las actividades rurales debido a registros térmicos que rozarán los cero grados centígrados.

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Las autoridades viales coordinarán operativos preventivos en los accesos de la región porque los bancos de niebla complicarán la transitabilidad en la autopista a Buenos Aires. No hay alertas vigentes por tormentas, pero el enfriamiento generalizado obligará a un monitoreo constante de los sistemas de calefacción en los hogares del sur santafesino.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva semanal anticipa la persistencia de este escenario invernal, ya que el viento del sector sur mantendrá las temperaturas en niveles muy estables. El resto de la semana presentará tardes frescas con máximas de 14°C y madrugadas gélidas, consolidando un patrón climático seco y soleado sobre todo el Gran Rosario.