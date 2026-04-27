Este lunes, Rosario amanecerá bajo condiciones de estabilidad atmosférica que marcarán el ritmo de toda la región. El ingreso de aire más frío consolidará un ambiente otoñal, exigiendo el uso de abrigo durante las primeras horas del día. La estabilidad meteorológica permitirá el desarrollo de las actividades habituales en el Monumento a la Bandera sin inconvenientes, manteniendo cielos despejados que favorecerán una jornada de buena visibilidad para el tránsito.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La temperatura marca 8°C en las primeras horas del lunes, con una sensación térmica de 5°C debido a la influencia del viento del suroeste a 19 km/h. La máxima es de 15°C para horas de la tarde. La humedad se mantiene en el 52%, ofreciendo un aire fresco característico de esta época del año. Estas condiciones se replicarán a lo largo de la costa del Río Paraná, donde la estabilidad predominará sin probabilidad de lluvias durante gran parte del día.

Clima lunes 27 de abril

En Funes y el Cordón Industrial, el panorama será similar, con una jornada soleada y estable. Se espera que la temperatura escale hacia los 16°C durante la tarde, mientras que el viento suroeste continuará soplando a 17 km/h. La baja humedad, estimada en un 48% promedio, garantizará una atmósfera despejada en toda la zona, propiciando condiciones ideales para la jornada laboral.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el comportamiento atmosférico no presentará alteraciones significativas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes para esta área. La estabilidad se mantendrá como la protagonista absoluta, permitiendo un movimiento fluido en las rutas principales que conectan estos distritos con los puertos del complejo agroexportador santafesino.

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El cielo se mantendrá despejado durante las horas diurnas en toda esta zona, facilitando las tareas de logística y transporte en la región. Las temperaturas en estas ciudades acompañarán los valores previstos para Rosario, con un descenso térmico marcado que se intensificará apenas caiga el sol, momento en el cual el cielo se tornará parcialmente nublado, especialmente hacia la noche.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el resto de la semana, la tendencia indica que continuarán las condiciones de estabilidad. Aunque el viento del suroeste rotará gradualmente, no se prevén cambios bruscos ni precipitaciones inmediatas. El aire proveniente del Río Paraná mantendrá las temperaturas en niveles frescos, consolidando el fresco otoñal que definirá el clima regional durante los días venideros, sin alertas por fenómenos meteorológicos severos.