Rosario despertará este martes 28 de abril con un ambiente fresco que irá cediendo ante el avance del sol. El cielo se mantendrá mayormente soleado, permitiendo que la temperatura escale hasta los 19°C durante la tarde. Esta estabilidad térmica favorecerá el ritmo cotidiano en el centro y los distintos barrios, sin amenazas de precipitaciones significativas para el transcurso de las próximas horas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario, al igual que en localidades como Funes y todo el Cordón Industrial, el clima se mantendrá estable. Con una humedad del 59%, el ambiente se sentirá agradable y seco. El viento soplará desde el noroeste a 14 km/h, lo que aportará una sensación de frescura constante a lo largo de toda la jornada, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Clima martes 28 de abril

Sobre la costa del Río Paraná y la zona de islas, el cielo se mostrará despejado, lo que facilitará una jornada con excelente visibilidad para la navegación y el movimiento portuario. No habrá riesgos de inestabilidad climática, por lo que las actividades al aire libre cerca del Monumento a la Bandera se desarrollarán con total normalidad bajo condiciones de tiempo muy favorable.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur provincial, el escenario meteorológico se presenta con tranquilidad absoluta. No rigen alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, lo que garantiza estabilidad en los accesos y rutas de la región. En ciudades como San Lorenzo o zonas aledañas, el panorama será similar al de Rosario, con un cielo que se mantendrá mayormente soleado y condiciones seguras para el transporte terrestre.

Así será el megacohete que protagonizará la misión Artemis III

Las localidades del sur santafesino transitarán un martes apacible, donde la ausencia de fenómenos adversos permitirá el flujo normal del tránsito pesado y la actividad industrial. La jornada se caracterizará por la calma meteorológica, facilitando el desarrollo de todas las tareas logísticas y productivas planificadas para este martes en el entramado urbano.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indica que el tiempo se mantendrá estable y con una suave tendencia al ascenso de las marcas térmicas. Los vientos, que continuarán predominando desde el sector norte, favorecerán la presencia de aire más cálido. No se prevén cambios bruscos ni precipitaciones, por lo que disfrutaremos de condiciones otoñales muy agradables en todo el territorio rosarino.