El jueves transcurrirá con un marcado dominio de la nubosidad en toda la región de Rosario y el Gran Rosario. Las condiciones astronómicas indican que el sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:33, brindando una jornada de luz filtrada por un manto grisáceo. Los rosarinos percibirán un ambiente templado que no alterará las actividades habituales en torno al Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En el área central y las localidades de Funes y Roldán, la temperatura rondará los 19° durante gran parte de la tarde, mientras que la humedad se mantendrá en niveles medios, lo cual evitará una sensación de pesadez extrema. No habrá probabilidades de precipitaciones durante todo el día, lo que garantizará una circulación fluida en las rutas que conectan con el Cordón Industrial.

Clima jueves 14 de mayo

Hacia la costa, la zona de islas y la ribera del Río Paraná experimentarán brisas leves provenientes del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Esta circulación de aire brindará un respiro ante la cobertura nubosa, manteniendo el ambiente fresco pero agradable para quienes realicen actividades náuticas o recreativas en la zona costera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no registrará alertas vigentes para el sur santafesino, incluyendo ciudades como San Lorenzo, Villa Constitución o Casilda. La estabilidad será la regla general en estas localidades, donde se esperan máximas similares a las de la cabecera departamental, alcanzando los 23° en las primeras horas de la tarde antes de un leve descenso nocturno.

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Para la noche, el clima se estabilizará en los 15°, manteniendo el cielo mayormente nublado. Los conductores que transiten por la Autopista Rosario-Santa Fe o la Ruta 11 deberán prestar atención a la posible formación de neblinas muy aisladas en zonas de campo abierto durante la madrugada del viernes, aunque la visibilidad general se mantendrá en niveles seguros.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana continuará con una tendencia de nubosidad variable. El viernes 15 se prevé una mínima de 10° y una máxima de 19°, bajo un cielo que permanecerá cubierto. Hacia el fin de semana, el ingreso de vientos desde el sector sur traerá un ligero descenso térmico, situando las máximas cerca de los 18° el sábado, con alguna probabilidad remota de lloviznas aisladas que refrescarán el ambiente urbano.