La jornada de este jueves en el sudoeste bonaerense estará marcada por una fuerte inestabilidad debido al avance de un frente frío que interactuará con la masa de aire cálido persistente. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad que afectarán tanto al área urbana como a la zona portuaria, con precipitaciones que podrían ser localmente abundantes.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En la ciudad de Bahía Blanca, el día comenzó con una temperatura de 17°C y una humedad elevada que anticipó el desmejoramiento de las condiciones. Según la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, en el sector de Ingeniero White y General Cerri se registraron vientos del sector norte durante la madrugada, pero la rotación hacia el sur será inminente hacia la tarde, provocando un marcado descenso térmico.

Clima jueves 19 de marzo

La visibilidad en el centro bahiense y los accesos principales se verá reducida no solo por la nubosidad en aumento, sino también por el inicio de chaparrones fuertes previstos para la segunda mitad del día. Las autoridades locales recomendaron precaución en la zona del puerto, donde las ráfagas del cuadrante sur podrían alcanzar picos de intensidad que dificulten las actividades operativas normales hacia la noche.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El sistema de alertas del SMN ratificó el aviso amarillo para localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 80 km/h. En estas zonas rurales, la Bolsa de Cereales advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo de forma ocasional y una actividad eléctrica frecuente que acompañará a los núcleos de tormenta más desarrollados durante la tarde.

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Por su parte, en la villa balnearia de Monte Hermoso, el clima se presentó inestable desde temprano con un mar picado debido a la influencia del viento. Se estimó que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 25 y 50 milímetros en toda la franja del sudoeste, lo que trajo alivio a los perfiles de suelo pero generó avisos de precaución para los conductores en rutas provinciales.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el viernes, el ingreso definitivo de la masa de aire frío consolidará un descenso en el termómetro, con una máxima que apenas llegará a los 22°C. La tendencia para el fin de semana indica que el viento rotará nuevamente al sector noreste el domingo, lo que permitirá un paulatino ascenso de las marcas térmicas y el regreso de condiciones de cielo mayormente despejado.