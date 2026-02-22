La jornada del domingo 22 de febrero presentará condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una temperatura máxima estimada en 29 grados. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas de variada intensidad en ocho provincias del centro y norte, sumado a advertencias por temperaturas extremas en sectores de Misiones y diversas áreas de la región patagónica.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 22 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera un domingo con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones significativas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en los 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27 grados en la Capital Federal y zonas del AMBA, manteniendo un ambiente templado y agradable durante toda la jornada dominical.

Hacia el interior de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares con vientos de intensidad moderada y posibles ráfagas fuertes en sectores costeros. El organismo oficial no prevé fenómenos de inestabilidad para este día en el territorio bonaerense, aunque advierte que a partir del lunes 23 de febrero podría incrementarse la probabilidad de lluvias aisladas y registrarse un leve ascenso de los valores térmicos.

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama nacional muestra mayor inestabilidad, con alertas amarillas por tormentas en Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Tucumán y San Luis. En estas regiones se prevén ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y caída de granizo. En Santa Rosa, La Pampa, el parte oficial indica probabilidad de tormentas fuertes por la mañana con una temperatura máxima que rondará los 32 grados y alta humedad.

Probabilidad de tormentas aisladas y leve descenso de temperatura en Buenos Aires y el centro del país

Por otro lado, el calor extremo persiste en el sur argentino, con alertas amarillas en Chubut, Neuquén y Río Negro por temperaturas elevadas. En la ciudad de Posadas, Misiones, se pronostica una jornada calurosa con nubosidad variable, una máxima de 33 grados y un índice UV calificado como extremo. Estas condiciones de calor intenso impactan principalmente en los grupos vulnerables según las recomendaciones de los organismos de salud nacionales.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el inicio de la semana entrante, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires. El lunes 23 de febrero se estima una probabilidad de lluvias aisladas del 40 por ciento hacia la tarde, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados. El martes 24 persistirá el cielo mayormente nublado con un ascenso térmico hasta los 29 grados.

Alerta por índice UV extremo en Argentina: el sol representará un riesgo muy alto para la salud este viernes

En el resto del territorio, se espera que las tormentas en el noroeste comiencen a disiparse progresivamente a partir del lunes, permitiendo el retorno de condiciones soleadas. En Mendoza, tras un domingo con lluvias aisladas matinales y máxima de 27 grados, el lunes volverá el calor intenso con registros cercanos a los 30 grados. En la Patagonia, las temperaturas extremas tenderán a moderarse levemente hacia la mitad de la semana laboral.