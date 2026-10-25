El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la última semana de octubre bajo la influencia de una masa de aire frío que posterga las temperaturas habituales de la temporada. Tras un fin de semana marcado por cielos grises y marcas térmicas alejadas del estándar primaveral, la región registrará un escenario meteorológico caracterizado por el gradual ascenso térmico.

Las condiciones dominantes del último tramo del mes responden a una dinámica que abarca a gran parte del país. Conforme a las proyecciones difundidas por el portal especializado Meteored, el AMBA y amplias zonas de la región pampeana experimentarán una semana con lluvias deficitarias respecto de los valores históricos, a la par de una anomalía térmica negativa que mantendrá los termómetros en niveles más frescos de lo habitual para la época.

Luna del Cazador 2026: ¿cuándo, a qué hora y cómo verla en la Argentina?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para la jornada de este lunes 26, se prevé una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de apenas 16 °C, guarismos alineados con los registros de julio. el cielo evolucionará de despejado a mayormente cubierto, con vientos leves del sudeste rotando al este.

Hacia el martes 27 se observará el inicio de una paulatina recuperación ambiental. Los valores mínimos ascenderán a alrededor de 11 °C, mientras que las marcas máximas se ubicarán en los 18 °C. No obstante, el constante ingreso de humedad desde el Río de la Plata favorecerá el desarrollo de nubosidad abundante, escenario en el que no se descarta la ocurrencia de chaparrones aislados y breves.

El día miércoles 28 se perfila como la jornada de mayores marcas térmicas de todo el período semanal. Los reportes basados en el modelo meteorológico ECMWF anticipan una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C, con pasajes de sol que brindarán una pausa en el marco de una atmósfera caracterizada por vientos del este y noreste.

El papa León XIV pidió por víctimas de atentado en Jordania y reclamó "más decisiones de paz"

Para la jornada del jueves 29, las previsiones señalan la llegada de un nuevo frente frío a la zona central del país, evento que incrementará los niveles de inestabilidad y propiciará la aparición de lluvias débiles e intermitentes sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En relación a la intensidad del fenómeno, las proyecciones actuales no anticipan volúmenes acumulados de lluvia significativos, aunque la evolución del sistema frontal determinará el impacto final sobre la región. Las marcas térmicas durante ese día oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 20 °C de máxima, bajo el influjo de vientos de direcciones variables.

Un informe elaborado por el meteorólogo Leonardo De Benedictis para Meteored detalla que, mientras el centro y norte del territorio nacional registran temperaturas medias de 1 °C a 3 °C por debajo de lo normal, la Patagonia austral reporta valores de 2 °C a 4 °C por encima de la media.