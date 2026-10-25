El papa León XIV pidió por víctimas de atentado en Jordania y reclamó "más decisiones de paz"

El papa León XIV pidió este domingo por las víctimas del atentado terrorista contra una iglesia ortodoxa en Jordania, que dejó al menos nueve muertos y alrededor de 40 heridos, y llamó a promover que el diálogo por la paz prime sobre las formas de violencia.

Durante el rezo del tradicional Ángelus, el pontífice también se refirió a la importancia de la convivencia entre religiones y pidió por la paz, en medio de la expectativa por una posible gira sudamericana que incluiría una visita a la Argentina el 8 de noviembre.

“Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania”, señaló desde la ventana del Palacio Apostólico, desde donde saludó a la multitud.

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Además, manifestó su cercanía con la comunidad afectada y destacó su convivencia pacífica y el respeto entre las distintas religiones, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

“Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz”, sostuvo León XIV.

El Papa se refirió en el Angelus un pasaje de San Mateo, señalando que "no se puede amar por mandato", pero consideró que todos necesitamos relacionarnos con Dios y luego contagiar desde esa relación la que tenemos con el prójimo.

El caso de la argentina Margarita Bavosi

Como dato saliente de la semana en el Vaticano, debe destacarse la aprobación del decreto que reconoce "las virtudes heroicas" de la laica argentina Margarita Bavosi, un paso fundamental en su camino a la beatificación.

Sobre el viaje a Sudamérica, sin novedades

En cuanto al cada día más cercano viaje a Sudamérica, que establece como cronograma programado la llegada del pontífice el próximo 6 de noviembre a Montevideo, y de allí seguiría a la Argentina y a Perú, no hubo novedades en Roma. Con el habitual hermetismo, la Oficina de Prensa todavía no confirmó el viaje de manera definitiva, aunque los gestos que ha venido dejando trascender León XIV parecen insinuar que se siente con la fortaleza y el estdo de salud necesario para emprender ese esfuerzo de varios días de agenda internacional.