Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se pronostica un índice UV máximo de 9, considerado "muy alto". Es fundamental evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día para prevenir daños.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé niveles "extremos", superando el índice 11 en el norte y la región de Cuyo. El organismo advierte sobre el alto riesgo de quemaduras en gran parte del territorio.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) que llega a la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este valor se utiliza para informar a la población sobre el nivel de riesgo y la necesidad de adoptar medidas de protección. Los valores se agrupan en categorías: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más).

Conocer este índice es vital para la salud pública, ya que permite anticipar la agresividad del sol según la ubicación geográfica y la hora. La OMS subraya que, aunque pequeñas cantidades de radiación son esenciales para producir vitamina D, la exposición excesiva sin el conocimiento de los niveles de riesgo es la principal causa de patologías cutáneas y oculares evitables.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada a la radiación UV puede provocar daños inmediatos y crónicos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los efectos agudos más comunes son las quemaduras solares y la inflamación ocular, como la fotoqueratitis. A largo plazo, los rayos UV dañan el ADN de las células, lo que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel y acelera el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo.

Además de los efectos en la piel, la radiación solar es un factor de riesgo para el desarrollo de cataratas y otras enfermedades degenerativas de la visión. La OMS también destaca que el exceso de UV puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del organismo para defenderse de ciertas infecciones y enfermedades, lo que convierte a la protección solar en una medida de cuidado integral.

Para protegerse de forma efectiva, la OMS y la OPS recomiendan limitar el tiempo de permanencia bajo el sol entre las 10 y las 16 horas, cuando la radiación es más intensa. Se aconseja buscar la sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros de ala ancha que cubran cara y orejas, camisas de manga larga de tejido apretado y anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar los ojos.

Asimismo, es imprescindible aplicar generosamente protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de al menos 30 en todas las áreas expuestas del cuerpo. El producto debe reponerse cada dos horas, o con mayor frecuencia después de nadar, realizar ejercicio físico o secarse con una toalla. La OPS enfatiza que la protección debe mantenerse incluso en días nublados, ya que las nubes no bloquean la totalidad de los rayos UV.