Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV máximo de 8, lo que representa un riesgo "muy alto". Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente durante el mediodía.

En las diferentes regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé valores extremos en el norte y niveles muy altos en el centro. En la Patagonia, los índices se mantendrán moderados debido a la nubosidad.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre. Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador señala la capacidad de dicha radiación para producir lesiones cutáneas y se expresa mediante valores numéricos que van desde 1 hasta 11 o más. Cuanto más elevado es el índice, mayor es la probabilidad de sufrir daños en la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que estos perjuicios se manifiesten.

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Es fundamental conocer este índice porque permite a la población adoptar medidas de protección personal adecuadas según el nivel de riesgo diario. La exposición excesiva no depende solo de la temperatura ambiente, por lo que incluso en días frescos o con nubosidad parcial, la radiación puede ser peligrosa. Consultar el pronóstico del IUV ayuda a planificar actividades al aire libre minimizando el impacto de los rayos solares en el organismo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas conlleva graves riesgos para la salud humana. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los efectos inmediatos incluyen quemaduras solares dolorosas, pero los daños más severos son acumulativos y a largo plazo. Entre ellos se destacan el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de manchas y, fundamentalmente, el incremento del riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel, tanto melanomas como carcinomas.

Además de los daños cutáneos, la radiación UV afecta severamente la salud ocular y el sistema inmunológico. La exposición crónica puede derivar en la formación de cataratas, pterigión (crecimiento de tejido en la conjuntiva) e incluso lesiones en la retina. Asimismo, la OMS advierte que una dosis excesiva de radiación puede debilitar las defensas del cuerpo, reduciendo la capacidad de la piel para combatir infecciones o células cancerosas, lo que subraya la necesidad de una protección constante.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades sanitarias recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando la intensidad de los rayos es máxima. Es esencial el uso de ropa protectora, como sombreros de ala ancha y camisas de manga larga, además de anteojos de sol con filtro UV certificado para proteger los ojos de daños irreversibles.

Asimismo, se aconseja la aplicación generosa de protector solar con un factor (FPS) de 30 o superior, renovándolo cada dos horas o después de salir del agua. La OPS destaca que la sombra es una de las mejores defensas, pero recuerda que incluso bajo los árboles o sombrillas la radiación puede reflejarse en superficies como la arena o el agua, por lo que las medidas de cuidado deben mantenerse de forma integral.