La llegada de un frente frío cambió drásticamente el escenario meteorológico en Rosario y todo el Gran Rosario. Tras una seguidilla de jornadas calurosas, el aire del sur se instaló en la región y provocó una desestabilización que afectó el ritmo habitual del fin de semana. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, con precipitaciones que condicionarán las actividades al aire libre cerca del Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En este momento, la humedad se ubicó por encima del 85%, un factor que acentuó la sensación de pesadez a pesar de la caída del termómetro. Las estaciones locales indicaron que en el Cordón Industrial y en localidades como Funes y Roldán, las lluvias fueron intermitentes pero constantes desde la madrugada. La probabilidad de chaparrones se mantendrá alta durante la mañana, con una tendencia a mejorar de forma gradual hacia la noche.

Fin de semana largo en Argentina: alerta por tormentas fuertes, viento Zonda y un marcado descenso térmico

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En la zona de islas y toda la costa del Río Paraná, el viento sopló desde el sector sur con ráfagas moderadas, lo que generó un ambiente mucho más fresco que en días anteriores. La visibilidad en la zona portuaria y en el Puente Rosario-Victoria se vio comprometida por bancos de niebla y el spray de la lluvia, por lo que las autoridades pidieron extremar las precauciones al conducir.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo vigente un alerta amarillo por tormentas para el sur provincial, afectando principalmente a los departamentos Rosario, San Lorenzo y Constitución. En ciudades como Villa Constitución y Casilda, se registraron acumulados de agua importantes en cortos períodos de tiempo. El organismo nacional advirtió que los fenómenos pueden incluir ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Hacia el mediodía, el sistema de mal tiempo se desplazó lentamente hacia el norte, aunque el cielo no se despejó por completo. Los vientos rotaron al sudeste, aportando aire más seco y permitiendo que las condiciones se estabilizaran en San Lorenzo y alrededores. No obstante, se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de los avisos a corto plazo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana resultó alentadora para quienes buscan el regreso del sol. El viento del río traerá el alivio definitivo mañana domingo, con una mínima que bajará hasta los 12° y una tarde agradable de 25°. El lunes y martes continuará la estabilidad con cielo despejado, consolidando un clima otoñal ideal para la ciudad.