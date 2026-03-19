El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves una jornada marcada por la estabilidad, aunque con una nubosidad variable que ganará terreno hacia la tarde. El ritmo de la ciudad y el Gran Rosario se verá influenciado por un ascenso térmico moderado, ideal para actividades al aire libre antes de que la inestabilidad se haga presente sobre el cierre de la semana laboral.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En el área metropolitana, que abarca desde Funes y Roldán hasta el Cordón Industrial, la temperatura actual se mantuvo en niveles agradables durante la madrugada, pero la humedad, factor clave en nuestra región, escalará hasta el 75% al promediar la mañana. Esto provocará que la sensación térmica se ubique un par de grados por encima de la marca real, especialmente en zonas urbanas alejadas de la costa.

Clima jueves 19 de marzo

Cerca del Monumento a la Bandera y en toda la ribera, el viento sopló desde el sector este a unos 14 km/h, lo que aportó una brisa necesaria para quienes transitaron la zona de la costanera. En la zona de islas y sobre el Río Paraná, el cielo permaneció mayormente despejado, aunque no se descartó la aparición de algunos bancos de niebla aislados en las primeras horas que se disiparon rápidamente.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para las localidades del sur santafesino, como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el SMN no emitió alertas de corto plazo para hoy. No obstante, las estaciones locales vigilaron de cerca la rotación del viento, ya que la presión atmosférica se situó en los 1014 hPa, indicando condiciones de estabilidad que persistirán durante el resto del día de hoy en todo el departamento Rosario.

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A pesar de la calma actual, los registros de San Lorenzo y la zona portuaria indicaron un incremento en el flujo de aire húmedo proveniente del noreste. Esto generó un ambiente algo más pesado para los trabajadores rurales y del sector aceitero, quienes sintieron el rigor del sol durante el mediodía, cuando la radiación alcanzó sus picos máximos bajo un cielo apenas cubierto.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicó que el alivio será breve. Mañana viernes aumentará la inestabilidad y el viento del río rotará al sector sur, lo que podría desencadenar tormentas aisladas hacia la noche. El fin de semana comenzará con un descenso marcado de la temperatura, consolidando un cambio de tiempo que llegará para quedarse durante los últimos días del mes.