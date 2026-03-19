En "QR!", Hernán Letcher alertó por el deterioro del empleo: “Sube la desocupación, cae el trabajo formal y crece la informalidad”

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el economista Hernán Letcher analizó los últimos datos oficiales sobre el mercado laboral y advirtió un escenario complejo: aumenta la desocupación, cae el empleo registrado y crece la informalidad.

Según explicó, la tasa de desempleo alcanzó el 7,5%, lo que implica una suba respecto a períodos anteriores. “Es un dato feo”, resumió, al comparar con el 5,7% registrado en el mismo trimestre de años previos.

Sin embargo, el economista aclaró que el número por sí solo no refleja toda la realidad. Muchas personas que pierden trabajos formales pasan a actividades precarias, como aplicaciones o changas, y siguen siendo consideradas ocupadas en las estadísticas. “No te salvó ni Uber”, graficó.

Menos empleo formal y más precarización

Letcher detalló que también se registró una caída del empleo con aportes jubilatorios. Los trabajadores formales pasaron de 6,4 millones a cerca de 6,1 millones, lo que implica una pérdida de aproximadamente 300 mil puestos registrados.

A la par, creció la informalidad: pasó del 41,4% al 43%, consolidando una tendencia de mayor precarización laboral. “Sube la desocupación, se pierde empleo registrado y aumenta la informalidad. Todo mal”, sintetizó durante el programa.

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El impacto no es homogéneo. Según explicó, hay regiones donde el desempleo ya roza los dos dígitos, como el conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata y Río Cuarto.

También remarcó la situación de los jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, donde la desocupación alcanza niveles cercanos al 17%. “Ser joven hoy es tener más dificultades para insertarse en el mercado laboral”, advirtió.

Un escenario que podría empeorar

El economista señaló que el dato es aún más preocupante si se tiene en cuenta el contexto: el cuarto trimestre suele ser uno de los mejores del año en términos de empleo. Por eso, anticipó que los próximos registros podrían ser peores.

Además, puso el foco en el clima social: más allá de los números, lo que empieza a ponerse en juego es la expectativa. El deterioro del empleo y del salario impacta directamente en la vida cotidiana.

“La pregunta es cuánto tiempo la sociedad va a sostener la expectativa de que esta situación va a mejorar”, concluyó.

LB