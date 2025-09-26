El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa fuertes lluvias y tormentas para este viernes 26 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En principio, durante el viernes el cielo permanecerá nublado, con temperaturas mínimas de 12° y máximas de 22°. A a vez, se espera que continúen las ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado comenzarán las tormentas y lluvias que se extenderán durante todo la mañana hasta la tarde, mientras que a la noche cesarán pero el cielo se mantendrá nublado. Las ráfagas se mantendrán con la misma intensidad del viernes.

Chubut: el Ejército cortó el acceso de los vecinos a un río

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alerta naranja por viento en varias provincias

El SMN lanzó un alerta amarilla y naranja por viento en Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca para este viernes.

El alerta amarilla rige para la provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el este de Catamarca. Allí continuarán los vientos intensos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas serranas.

Escapada: los tres pueblos menos poblados de Buenos Aires ideales para hacer turismo rural

A partir de la tarde y noche del viernes 26, progresivamente de sur a norte en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. A partir de la noche del viernes 26, en la zona precordillerana los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

En tanto, en las zonas de esas provincias donde rige el alerta naranja se esperan "vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h".

Córdoba con alerta amarilla por tormentas, además del viento

En Córdoba además se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual", indicó el SMN.

LM/DCQ