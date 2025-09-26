Recuperación exprés y dolor mínimo: el avance de la cirugía endoscópica de columna en Córdoba”

En los últimos años, la cirugía endoscópica de columna se ha consolidado como una de las alternativas más eficaces y menos invasivas para el tratamiento de diversas patologías degenerativas de la columna vertebral.

En el Hospital Privado Universitario de Córdoba cuentan con profesionales especializados en el manejo de esta técnica de avanzada, que permite tratar diversas afecciones de la columna con mayor precisión, menor agresión a los tejidos y una recuperación mucho más rápida. El equipo especializado en Patología y Cirugía de la Columna Vertebral, dentro de la Unidad de Columna Vertebral, trabaja con un enfoque interdisciplinario y acompaña a cada paciente en todas las etapas del tratamiento: desde la evaluación inicial hasta el seguimiento postoperatorio. De esta forma, garantizan una atención integral, segura y personalizada.

¿Qué patologías puede tratar?

Este tipo de cirugía está indicada para tratar distintas enfermedades de la columna que provocan dolor, limitación en los movimientos y alteraciones neurológicas. Algunas de las más frecuentes son:

- Hernias de disco.

- Revisión de cirugía de columna.

- Estenosis del canal medular.

- Quistes sinoviales facetarios.

- Espondilolistesis degenerativa de bajo grado.

- Síndrome de degeneración adyacente posquirúrgico.

Antes de indicar el tratamiento quirúrgico, se realiza una evaluación clínica y estudios de Diagnóstico por Imágenes, como radiografías, tomografía o resonancia, para confirmar que esta es la opción más adecuada.

“Muchos pacientes llegan con un dolor muy limitante que afecta su calidad de vida y piensan que la única opción es una cirugía extensa, invasiva y de lenta recuperación. Pero en muchos de estos casos, pueden ser tratados de manera conservadora (sin cirugía) o bien mediante con cirugía mínimamente invasiva, como es la endoscopía de columna. Con esta novedosa herramienta logramos tratar un gran número esas dolencias de forma precisa, con mínima invasión y una recuperación más rápida de lo que imaginan”, destaca el Dr. Alberto José De Battista, Médico Cirujano, especialista en Ortopedia y Traumatología, y en tratamiento de patologías de columna.

¿Cuáles son sus beneficios?

- Mínima invasión: la incisión es menor a 1,5 cm (una o dos).

- Menor daño a estructuras musculares y ligamentos.

- Reducción significativa del dolor postoperatorio.

- Menor necesidad de analgésicos fuertes.

- Menor sangrado.

- Menor riesgo de infecciones.

- Internación ambulatoria o de corta duración (menos de 24 horas en la mayoría de los casos).

- Reinserción temprana a la rutina laboral y deportiva.

¿Cómo se realiza la cirugía?

Invitamos a conocer más sobre cómo se lleva a cabo la cirugía en el siguiente video:

El Hospital Privado Universitario de Córdoba continúa incorporando tecnología de vanguardia para brindar soluciones innovadoras y eficientes, bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, con el objetivo de garantizar el bienestar de sus pacientes.

Solicitá turno o más información llamando al (0351) 468-8888.