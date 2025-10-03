El viernes llegará con altas temperaturas y condiciones de buen tiempo en CABA y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que la jornada de este viernes 3 de octubre llegará con altas temperaturas y condiciones de buen tiempo en CABA y alrededores, incluyendo un cielo totalmente despejado.

Giovani Lo Celso convirtió para Betis el primer gol argentino en la Europa League 2025/26

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este viernes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente despejado y con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados, pudiendo alcanzar los 24 grados al mediodía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 7 y 15 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 28. La humedad será del 88%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 26 grados de máxima.

Los Pumas cierran el Rugby Championship en Londres con siete cambios ante Sudáfrica

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 20 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:27 y se esconderá a las 18:59.

Alerta amarilla por vientos y lluvias en varias zonas del país

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos en 12 provincias para este viernes 3 de octubre. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en: Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

GP de Singapur de F1: duelo entre los McLaren y Verstappen en condiciones extremas

Además la agencia climática estima alerta amarilla por lluvia de variada intensidad en la zona de la Patagonia. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 h, pudiendo ser superados de manera puntual en: Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Finalmente, según el SMN, tanto en Mendoza como en San Juan se esperan alerta de vientos Zonda. El área será afectada por velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

BGD/DCQ