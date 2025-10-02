Javier Milei espera volver a reunirse con Mauricio Macri este viernes

El oficialismo busca recomponer el vínculo con el PRO. Tras la primera reunión que mantuvieron esta semana, el presidente Javier Milei y Mauricio Macri se encontrarán nuevamente en la Quinta de Olivos este viernes.

De acuerdo con lo trascendido, la cita no tiene el horario confirmado, pero tendría lugar antes del comienzo del fin de semana, ya que, por la campaña electoral, Milei tiene agendado un viaje para el sábado a Entre Ríos, una de las provincias que gobierna el partido amarillo.

“Macri es una persona que tiene mucho para aportar. Y ahora, próximamente, nos volveremos a reunir. Yo tengo una excelente relación. A veces las relaciones se enfrían, pero ahora estamos coordinando una nueva reunión”, aseguró Milei en una entrevista con Radio Mitre anoche.

Uno de los últimos encuentros entre el líder el Pro y Milei en 2023, antes de distanciarse.

Las razones del reciente acercamiento entre Macri y Milei

El presidente sostiene que los encuentros giran en torno a “construir gobernabilidad” en el marco de la “pirotecnia electoral”, como denominó a las dificultades que atraviesa su gestión, tanto por la fragilidad financiera como por las denuncias que vinculan a su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, Luis Espert, con Fred Machado, a quien Estados Unidos solicitó extraditar por estar vinculado a una causa por narcotráfico.

El pedido de gobernabilidad también provino del Fondo Monetario Internacional, que indicó al Gobierno que busque acuerdos con la oposición para sostener el rumbo económico. “Con respecto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de las autoridades y fortalecer la confianza", sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack, en su última conferencia de prensa en Washington.

“Nos reunimos con Mauricio Macri. Lo vamos llevando. Vamos construyendo la base de la gobernabilidad. El tema es que, de nuevo, la pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes", afirmó Milei. El oficialismo además considera que los sectores de la “oposición dialoguista”, en un contexto de campaña, tienden a acentuar las distancias con el gobierno por las elecciones.

En cuanto al último encuentro que mantuvieron los líderes del PRO y La Libertad Avanza esta semana, Milei señaló: “Tuvimos una charla muy interesante. La próxima charla es con agenda. Macri es parte de la solución. Y hay un conjunto importante de gobernadores que también son parte de la solución. No hay que dejarse engañar por la pirotecnia electoral. Macri tiene mucha generosidad. Al igual que la doctora Bullrich".

