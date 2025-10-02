El futuro de Espert: Casa Rosada lo sostiene pero crece la ofensiva para bajarlo

Luego de que la Justicia de Estados Unidos confirmara que José Luis Espert recibió 200 mil dólares de un fideicomiso de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, surgieron múltiples interrogantes. ¿Cómo reacciona el Gobierno? ¿Cuál es la capacidad de Espert para articular una autodefensa pública en este momento? El gran examen se dio este miércoles, con varios termómetros políticos y nuevos protagonistas que comenzaron a aparecer en la escena.

Ese día, Espert fue protagonista en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en su primer momento público tras el escándalo. Pasó una hora y media afrontando críticas y cuestionamientos de la oposición, que sostiene que no tiene legitimidad ni credibilidad para seguir al frente de la comisión más importante y una de las cuatro vinculadas directamente a la gobernabilidad.

Las embestidas opositoras no buscan quedarse con la Comisión de Presupuesto -consideran que su conducción responde al oficialismo en contacto directo con el Gobierno-, sino enviar un mensaje claro: “Con Espert, no”.

Las primeras respuestas del diputado no convencieron. En diálogo con el periodista Franco Mercuriali, de TN, terminó reconociendo que voló en un avión de Fred Machado y que lo conocía. Desde ese momento comenzó a medirse el termómetro dentro de la Casa Rosada, donde estallaron discusiones entre distintas tribus del oficialismo que debatían el rol de Espert.

La novedad fue la intervención de Patricia Bullrich, quien en un esquema de plan de reducción de daños salió a hablar. Sus palabras dejaron dudas: ¿buscó defenderse a sí misma, o deslizó que Espert quizás no debería seguir como candidato si no da explicaciones? “Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación válida o no. Parece que se le metió alguien ligado al narco. Imagínense: nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco o que hayan recibido plata. Es muy importante aclarar esta situación ya”, dijo la ministra de Seguridad este miércoles.

Esta mañana, Bullrich insistió en la misma línea, después de que Espert buscara una segunda etapa de autodefensa pública en A24, también considerada insuficiente. Según fuentes oficiales, Bullrich no habla solo en nombre propio, sino por un sector del Gobierno que entiende que si Espert no ofrece explicaciones convincentes, perjudica al Presidente y al oficialismo en un momento electoral clave.

Para el Gobierno, las señales comienzan a marcar pérdida de rumbo en la estrategia electoral y parlamentaria. El peso del Congreso en esta etapa es inusual: normalmente no tiene este nivel de hiperactividad, pero ahora la coyuntura electoral lo atraviesa de lleno. La pulseada continuará hoy en el Senado, que debe votar el rechazo al veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica, en un nuevo desafío al Ejecutivo.

Mientras tanto, Espert busca ganar tiempo. En el oficialismo reconocen que no están en condiciones de enfrentar otra crisis, pero tampoco de mostrarse débiles antes del 10 de diciembre, fecha en la que apuestan a “cruzar el río” y continuar con las reformas postergadas. Sin embargo, el caso Espert conspira contra la estrategia electoral y contra la estabilidad en la Cámara de Diputados.

Espert fue designado titular de la Comisión de Presupuesto a pedido del propio Presidente, cuando todavía ni siquiera integraba el bloque de La Libertad Avanza. Ese proceso de acercamiento fue impulsado directamente por Javier Milei. Hoy, en el oficialismo saben que cada movimiento de Espert repercute en la figura del Presidente. La ecuación de costos es clara: si el saldo sigue siendo negativo, deberán reconfigurar la estrategia para proteger al candidato y al Gobierno.

En este marco, las revelaciones recientes se transforman en un fantasma que persigue a Espert las 24 horas, afectando también a los candidatos de La Libertad Avanza en todo el país.

La oposición, en la Comisión de Presupuesto, le dejó claro al economista que no cuenta con mayoría para sostenerse en el cargo. Si hubiera que buscar un reemplazo, aseguran tener los votos. Sin embargo, no existe un mecanismo reglamentario simple para removerlo, lo que obliga a sostenerlo provisoriamente.

Ha sido Patricia Bullrich quien lo desautorizó con cautela, quizá para preservarse, quizá porque dispone de más información, o quizá porque su experiencia de campaña le indica que de aquí a octubre el escenario puede ser aún más adverso por este escándalo.

En medio de la polémica apareció una foto que se creía comprometía a Espert con Machado, pero que en realidad lo muestra con Nazareno Echepare, figura clave de aquella campaña, que comenzó a hablar. En diálogo con Ari Lijalad en El Destape, Echepare contó: “Machado no tenía la participación activa que le quieren dar, pero llamaba para preguntar cómo iba la campaña, comentaba lo que decían otros candidatos. Estaba muy interesado”.

José Luis Espert y Nazareno Echepare.

De hecho, Fred Machado intervenía en la campaña de Espert: armaba listas, analizaba medios y mostraba entusiasmo.

Las imprecisiones de Espert se multiplican, sobre todo en torno a los gastos de campaña, el crecimiento de su patrimonio y los aportes vinculados a Machado, que aún no logra explicar. Empiezan a aparecer testigos de aquel momento.

Uno de ellos es José Bonacci, dirigente aliado de La Libertad Avanza en Santa Fe, que en 2019 prestó el partido Unite a Espert. “Espert me comentó que había un avión dando vueltas. Los aportes no son a las personas, sino a los partidos. El tema es que nunca me pasaron un comprobante. La única referencia fue que Machado había sido acercado como financista por Nazareno Echepare, quien manejaba la cuestión económica, aunque después se bajó de la campaña”, relató

Bonacci también reveló que el entorno de Espert le pidió usar su partido para justificar dinero recibido sin comprobantes: “Ya avanzada la campaña, en una oficina del Frente Despertar, me llamaron Marcelo Portas Dalmau y Gonzalo Díaz de Córdoba para que justificara en la contabilidad un ingreso de 18 millones de pesos mediante una cena en Palermo. Eran 400 mil dólares. Me negué. Cuando vi tanta ansiedad crematística, preferí hacer mutis por el foro”.

Otro protagonista fue Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, quien en la Comisión de Presupuesto recordó sus denuncias pasadas sobre presuntas irregularidades: “Este tema es viejo. Usted fue candidato en 2019 y nunca aclaró si fue Jorge Landau quien le llevó el partido Unite a último momento. Siempre se dijo que lo financiaron Gildo Insfrán, Sergio Massa y un banco. A usted lo puso el PJ y ahora lo saca el PJ. Tiene todas las listas llenas de PJ. Presidente, no vamos a forzar el reglamento, pero usted debería retirarse antes de que lo tengamos que hacer nosotros”.

Las palabras de López reflejan la dificultad de la oposición: pueden forzar el reglamento para sacarlo. Germán Martínez lo explicitó al remarcar que tienen los votos, pero que la decisión final recae en el oficialismo.

Los días pasan y Espert aún no responde lo esencial: si recibió o no los 200 mil dólares el 1 de febrero de 2020.