Heladas y temperaturas bajo cero marcan el cierre de la semana en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 5 de septiembre una jornada de heladas y temperaturas bajo cero en Ciudad de Buenos Aires, alrededores y en el resto del país. La agencia del clima también pronostica que para el sábado 6 de septiembre se darán las mismas condiciones climáticas que el día previo.

Las próximas dos mañanas se presentará el frío. El viernes se espera que el clima ronde entre los 2 y 3 grados en el AMBA, mientras que en el interior de la provincia, hasta 0 grados. Para el sábado, se anticipa un grado más en relación al día anterior en las respectivas zonas

Para el resto del país igualmente se prevén temperaturas mínimas muy frescas. En el centro y sur argentino los valores no superarán los 7 grados, y en algunos sectores del noroeste, valores entre los 9 y 11 grados.

El pronóstico para el AMBA este 5 de septiembre

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este viernes 5 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 11 grados, pudiendo alcanzar los 13 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el norte a una velocidad de entre 3 y 11 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 25. La humedad será del 77%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este viernes, el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 14 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 6 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:07 y se esconderá a las 18:39.

Cómo estará el clima en PBA

Para la Provincia de Buenos Aires, el panorama meteorológico arranca con temperaturas bajas durante las primeras horas del viernes, aunque el día estará soleado.

En localidades como Benito Juárez, Tandil, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Pigüe, Coronel Suárez y Trenque Lauquen, las temperaturas marcarán un frío notable. La mínima rondará entre los -1 y -3 grados.

Además, las precipitaciones continuarán presentes en el sector sur del territorio bonaerense por la mañana, abarcando zonas entre Bahía Blanca y Mar del Plata, mientras en buena parte de la provincia predominará un cielo despejado. La evolución prevista para la tarde señala el cese de las lluvias junto con una nubosidad variable. Para el sábado se espera un cielo despejado con escasa nubosidad residual hacia el sureste en horario vespertino.

