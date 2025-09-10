El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 10 de septiembre una jornada de cielo mayormente despejado y la continuación de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las condiciones generales seguirán siendo estables, con escasa presencia de nubes y una chance muy baja de lluvias en la tarde o la noche. Esta situación se extenderá también a las localidades del interior bonaerense, donde las temperaturas acompañarán con valores similares a los de la capital.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados, pudiendo alcanzar los 23 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 8 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 36. La humedad será del 79%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este miércoles, el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 24 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 14 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:00 y se esconderá a las 18:42.

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Córdoba. Este nivel de alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Se espera viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas en Mendoza y San Juan.

BGD/DCQ