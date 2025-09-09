El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 9 de septiembre una jornada de cielo mayormente despejado y la llega de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El SMN informó que el martes tendrá cielo algo nublado por la mañana, despejado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 22 grados.

Meteored, en tanto, prevé que desde el martes empiecen a sentirse temperaturas por encima del promedio de septiembre.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este martes 8 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados, pudiendo alcanzar los 19 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 4 y 10 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 21. La humedad será del 84%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este martes, el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 22 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 13 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:01 y se esconderá a las 18:41.

