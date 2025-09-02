El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 2 de septiembre una jornada de cielo mayormente nublado y temperaturas agradables pero frescas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La buena noticia que trae pronóstico del SMN es que anticipa que el AMBA dejará de lado las lluvias que cerraron agosto, traídas por el fenómeno Santa Rosa. Además, toda Argentina aparece sin alertas por tormentas o vientos.

El pronóstico para el AMBA para el 2 de septiembre

El pronóstico del tiempo indica que, durante la mañana de este martes 2 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el cielo estará completamente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados, pudiendo alcanzar los 16 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 4 y 14 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 26. La humedad será del 86%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este martes, el cielo continuará nublado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 17 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 12 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:11 y se esconderá a las 18:37.

